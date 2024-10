Mbappé é investigado em denúncia de estupro na Suécia, diz jornal

O atacante Kylian Mbappé, da seleção francesa e do Real Madrid, foi apontado como suspeito em investigação de estupro no hotel em que ficou hospedado em Estocolmo, na Suécia, na semana passada. A informação é dos jornais locais Expressen e Aftonbladet.

Mbappé foi acusado de ser o suposto agressor, segundo o Aftonbladet. O hotel seria a “cena do crime”, que teria ocorrido na última quinta-feira (10). Ele primeiro teve seu nome vinculado à abertura da investigação da denúncia de estupro, e agora está sendo apontado como objeto da investigação.

O Expressen afirmou que o jogador está sendo trata do como um “suspeito razoável”, o nível mais baixo de suspeita. O atacante, que foi poupado da França na convocação desta Data Fifa, visitou Estocolmo por dois dias – e foi criticado pela viagem.

A polícia esteve na última segunda (14) no hotel em que Mbappé ficou hospedado na capital sueca. De acordo com o Aftonbladet, o atacante de 25 anos esteve em um restaurante no centro da cidade e depois foi a uma boate com amigos no dia do suposto crime, onde se encontrou “com várias pessoas”. A mulher que fez a denúncia teria acionado as autoridades dois dias depois, quando o jogador já havia deixado o país.

Calcinhas, calças e um top preto foram apreendidos como possíveis provas. Funcionários do hotel responderam aos jornais que não fariam comentários sobre o assunto.

Mbappé negou qualquer envolvimento no caso e rebateu a acusação: “Fake news”. O jogador se pronunciou nas redes sociais e fez alusão ao PSG ao dizer que a notícia falsa é “previsível” por sair na véspera do julgamento. Nesta terça (15), será julgado o recurso que o clube parisiense pediu à Justiça para não pagar R$ 340 milhões ao atacante em salários atrasados. Em comunicado à AFP, representantes do jogador disseram que se trata de um “boato calunioso”.

“Fake news!!! É tão previsível, na véspera da audiência, como se fosse por acaso”, escreveu Mbappé, no X.

Nem a promotora do caso nem o advogado da suposta vítima quis se pronunciar para a imprensa sueca. Os jornais locais procuraram o estafe de Mbappé.

O Ministério Público sueco confirmou a investigação, mas não citou o nome do jogador. O órgão informou que a promotora Marina Chirakova, que lidera as investigações, não pode fornecer informações no momento.

O QUE REPRESENTANTES DE MBAPPÉ DISSERAM À AFP

“Um novo boato calunioso começa a inflamar a rede depois de ser publicado na mídia sueca Aftonbladet. Essas acusações são totalmente falsas e irresponsáveis. Sua propagação é inaceitável. Para pôr fim a esta destruição metódica da imagem, serão tomadas todas as ações legais necessárias para restaurar a verdade e processar qualquer pessoa ou meio de comunicação envolvido no assédio moral e no tratamento difamatório que Kylian Mbappé sofre repetidamente.”