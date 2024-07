Mbappé é apresentado pelo Real Madrid e promete ‘dar a vida’

Mbappé foi apresentado na manhã desta terça-feira (16) pelo Real Madrid. O novo camisa 9 merengue teve seu primeiro contato com a barulhenta torcida merengue em um lotado Santiago Bernabéu e até se arriscou no espanhol.

“É incrível estar aqui. Sonhei muitos anos em jogar no Real Madrid e nesta terça-feira (16) meu sonho se realiza. Sou um menino feliz. Quero agradecer ao presidente Florentino Pérez por terem confiado em mim desde o primeiro dia. Também agradeço a todas as pessoas que fizeram eu estar aqui. Vejo toda a minha família, minha mãe que está chorando”, disse Mbappé.

“É um dia incrível. Desde criança, eu só tinha um sonho e estar aqui significa muito para mim. Agradeço aos madridistas, porque há muitos anos eles me dão seu amor. Agora tenho outro sonho, que é estar à altura da história deste clube. Vou dar a vida por este clube.”

“Estou orgulhoso de realizar meu sonho e ser jogador do melhor clube da história do futebol. Não continuo [o discurso] porque vou acabar chorando. E agora, todos juntos: 1,2,3 Hala, Madrid!”

O QUE ACONTECEU

Já com o uniforme merengue, Mbappé foi ovacionado pelos torcedores assim que pisou no Bernabéu. O atacante retribuiu os gritos de “Mbappé! Mbappé!” com palmas.

O atacante discursou em espanhol e recebeu palmas e gritos das arquibancadas a cada pausa. O camisa nove ainda beijou o escudo do time espanhol, para delírio dos presentes no Bernabéu.

Mbappé ainda “comandou” a torcida pela primeira vez ao gritar “Hala, Madrid!” junto com os presentes. O jogador encerrou seu discurso pedindo para todos soltarem a voz como uma “grande família”.

O camisa 9 ainda deu a volta no Bernabéu e distribuiu bolas para os torcedores. O francês ainda posou em frente as arquibancadas e deu vários beijos no escudo do Real.

Zinedine Zidane compareceu à apresentação de Mbappé , assim como os pais de Mbappé, Fayza Lamari e Wilfried Mbappé. O ex-jogador e treinador merengue estava em uma das primeiras filas e subiu ao palco durante a celebração.

Antes de ser apresentado à torcida, Mbappé fez exames médicos, assinou contrato e posou ao lado de Florentino

Mbappé assinou com o Real Madrid por cinco temporadas e pode estrear em 14 de agosto, na Supercopa da Europa. A partida será contra a Atalanta, em Varsóvia, na Polônia.