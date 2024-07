Mbappé compra time onde fez teste durante a infância

Kylian Mbappé, novo jogador do Real Madrid, fechou um acordo para comprar o Caen, time da segunda divisão francesa onde fez um teste quando era criança.

Aos 13 anos, Mbappé realizou um teste no Caen, além de ter feito testes no Real Madrid e no Mônaco. Ainda em 2014, optou por assinar com o time monegasco.

A compra das ações foi feita através da Coalition Capital, fundo de investimento administrado pela família de Mbappé. Ainda não ficou claro, no entanto, quais os objetivos do jogador para com o clube.

Mbappé substituirá o fundo americano Oaktree, que possuía 80% das ações do clube desde 2020. Os 20% restantes são detidos por Pierre Antoine Capton, atual presidente do conselho fiscal do clube.

Caen, localizada na Normandia, a 240 km a oeste de Paris, iniciará sua temporada na Ligue 2 no dia 17 de agosto contra o Paris FC. Isso ocorrerá três dias após a estreia de Mbappé pelo Real Madrid na Supercopa Europeia contra a Atalanta e um dia antes do início da temporada de 2024 da LaLiga, com uma viagem a Mallorca.