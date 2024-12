Mbappé assume falha em pênalti no Real Madrid e promete reviravolta

Após uma derrota marcante do Real Madrid para o Athletic Bilbao por 2 a 1, na última quarta-feira, o atacante Kylian Mbappé recorreu às redes sociais para expressar sua responsabilidade e compromisso com a equipe. O confronto, válido pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, deixou o Real Madrid em uma situação delicada, apesar de ainda ocupar a vice-liderança da competição.

Mbappé, que falhou em converter um pênalti crucial durante o jogo, compartilhou uma mensagem de autocrítica em seu Instagram. “Resultado ruim. Um grande erro em um jogo onde cada detalhe importa. Assumo total responsabilidade. É um momento difícil, mas também é a melhor hora para mudar essa situação e mostrar quem eu sou”, escreveu o atleta.

O técnico Carlo Ancelotti saiu em defesa do jogador francês após a partida, destacando que um erro em cobrança de pênalti não deve definir a performance de um jogador. “Não se avalia a atuação de um atleta apenas por um pênalti que às vezes é convertido e outras vezes não. Obviamente, ele está triste e decepcionado, mas precisa seguir adiante”, afirmou Ancelotti em coletiva de imprensa.

Durante o embate contra o Athletic Bilbao, o Real Madrid conseguiu empatar temporariamente com uma jogada iniciada por Mbappé, cujo chute resultou no gol de Jude Bellingham após rebote. No entanto, o Athletic Bilbao garantiu a vitória com um gol de Guruzeta, aproveitando um erro do volante Federico Valverde.

Valverde também utilizou as redes sociais para se manifestar sobre sua falha decisiva. “Foi um golpe duro, mas assumo minha culpa e peço desculpas aos meus companheiros e à torcida. Sei que isso faz parte do futebol, mas sinto a necessidade de me expressar sobre meu erro. Ainda temos muitas competições pela frente e estou certo de que haverá muitas alegrias”, declarou o uruguaio.

Essa sequência de revezes lança desafios ao Real Madrid enquanto a equipe busca consolidar sua posição no campeonato e se recuperar nos próximos confrontos. A dedicação dos jogadores em assumir seus erros e prometer melhorias sinaliza uma tentativa de superar as adversidades enfrentadas na temporada atual.