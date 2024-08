Mayke tem lesão confirmada, e Vitor Reis vira dúvida no Palmeiras

O elenco do Palmeiras se reapresentou na tarde desta quarta-feira (28) após três dias de folga com duas notícias negativas.

Mayke teve lesão confirmada na panturrilha direita. O lateral direito sentiu dores na região durante a goleada por 5 a 0 contra o Cuiabá e foi para o banco de reservas chorando e muito irritado.

O jogador foi desfalque por quase um mês entre fevereiro e março por uma lesão na coxa, e depois mais 15 dias entre julho e agosto por problemas musculares. Ele já está em tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance do clube.

Vitor Reis tem edema na coxa direita e vira dúvida. O defensor foi poupado no fim de semana e fez um trabalho à parte na manhã na Academia de Futebol.

O restante do elenco realizou cerca de 1h30 de um treino coletivo com dois times no gramado.

O Palmeiras volta a campo no domingo (1º), às 18h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela 25ª rodada do Brasileiro.