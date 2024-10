Maya Reis, da Ursofrango Team, vence o GROM Fest e comemora aniversário com título

A jovem atleta Maya Reis, de apenas 11 anos, se destacou no último final de semana ao vencer a categoria Sub-12 feminina do GROM Fest, um dos principais eventos de surf para jovens talentos. Organizado pela medalhista olímpica Tati Weston Webb e o mundialmente conhecido Jessé Mendes, o torneio celebrou o Dia das Crianças e reuniu promessas do surf brasileiro.

Maya, integrante da Ursofrango Team, mostrou habilidades excepcionais, garantindo o lugar mais alto do pódio e solidificando sua posição como uma das maiores promessas da nova geração do surf. A conquista veio em um momento especial, já que a atleta comemora seu aniversário de 12 anos no dia 15 de outubro. “Ganhar o GROM Fest sem dúvidas foi como ganhar um presente antecipado, lembrarei para sempre desse momento”, enfatiza Maya.

“O talento e a dedicação da Maya são inspiradores. Ver uma atleta tão jovem alcançando esse nível de excelência nos motiva a continuar investindo no futuro dos esportes radicais no Brasil. Estamos extremamente orgulhosos da sua conquista e certos de que muitas outras vitórias estão por vir”, afirma Stefan Santille, fundador da Ursofrango.

O GROM Fest tem como objetivo fomentar o desenvolvimento de novos surfistas, oferecendo um ambiente competitivo e acolhedor, que valoriza o espírito esportivo e a superação. Além disso, o evento se destaca pela acessibilidade das inscrições, permitindo a participação de um número crescente de jovens atletas.

Sobre a Ursofrango

A Ursofrango, fundada por Stefan Santille, é uma marca que atua como gestora de atletas e venda de produtos de streetwear para o público voltado aos esportes radicais e moda urbana. A empresa reverte o lucro da venda das peças aos atletas do time da marca. Inicialmente focada em vestuário, a Ursofrango identificou uma grande lacuna no processo de profissionalização dos esportes radicais no Brasil. De forma pioneira no país, implementou um formato de gestão de carreira, possibilitando que talentos tenham a oportunidade de progredir no esporte.