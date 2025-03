Maxwell Borges toma posse como Conselheiro do Tribunal de Contas de SP

A Corte de Contas paulista realizou, na manhã de sexta-feira (14/03), a sessão especial de posse do Conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira. O evento aconteceu no Auditório Nobre “Professor José Luiz de Anhaia Melo”, na capital paulista, e foi transmitido ao vivo pelo canal oficial do TCESP no YouTube.

A cerimônia contou com a presença de autoridades do Judiciário, do Executivo e do Legislativo, entre elas o Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o Ministro do STF, André Mendonça, e o Presidente da Alesp, André do Prado. Além dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), também participaram representantes da sociedade civil e de órgãos públicos estaduais e municipais.

Durante a solenidade, o novo Conselheiro recebeu a outorga do Colar do Mérito de Contas das mãos de sua esposa, Thayane Maio Benevides dos Santos, e da Vice-Presidente do TCESP, Cristiana de Castro Moraes.

Compromisso com a fiscalização e modernização

Em seu discurso de posse, Maxwell Borges ressaltou a missão do TCESP como órgão fiscalizador e destacou sua disposição em contribuir para a modernização dos processos de controle externo.

“Um dos principais desafios do Tribunal de Contas é a constante modernização dos processos de fiscalização, missão que vem sendo atingida com êxito e com a qual espero contribuir”, afirmou. Ele também reforçou a importância da relação entre o Tribunal e a Assembleia Legislativa, destacando o papel do órgão como ponte entre as informações técnicas e as decisões políticas.

O Ministro André Mendonça destacou a relevância da atuação do novo Conselheiro no Tribunal e sua contribuição para o desenvolvimento do Estado. “Você será um grande Conselheiro, ajudando a levar adiante essa bela história do TCESP”, declarou.

Já o Governador Tarcísio de Freitas enfatizou que Maxwell Borges reúne todas as qualificações para exercer o cargo. “Você tem todos os pilares para ser um grande Conselheiro e honrará seguramente as tradições do TCESP, ajudando no crescimento do nosso estado e na construção de políticas públicas de vanguarda”, afirmou.

Trajetória profissional

Advogado e mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP), Maxwell Borges possui mais de 15 anos de atuação na Administração Pública. Foi o Presidente mais jovem da história do DETRAN/SP (2017-2018) e ocupou cargos de liderança no governo federal, como Diretor de Mobilidade do Ministério de Desenvolvimento Regional e Diretor Administrativo-Financeiro da Telebras.

Com a posse, Maxwell Borges passa a integrar o quadro de Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, órgão responsável por fiscalizar e garantir a boa aplicação dos recursos públicos no estado.