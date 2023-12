Máxima Assessoria de Imprensa recebe 10 prêmios no 11º Prêmio ABC

A Máxima Assessoria de Imprensa celebra uma conquista nesta 11ª edição do Prêmio ABC 2023, realizado pelo ABCCOM Marketing Community. A agência especializada em assessoria de imprensa ganhou 10 prêmios Lobo. Destaque para o Prêmio Melhor Agência de Assessoria de Imprensa do ano.

A empresa comemora 20 anos de história, tendo à sua frente as jornalistas Silvia Pacolla e Mari Maellaro, que se conheceram na sala de aula da Universidade Metodista e hoje, junto com sua equipe, celebram essa premiação.

Entre as conquistas estão o Lobo de Ouro na categoria de Melhor Gestão de Conteúdo, reconhecendo o sucesso na divulgação da história do fundador da Trastevere Cidadania, e o Lobo de Ouro na categoria de Melhor Reportagem de Destaque, no case Viagem a 4 Continentes da Sterna Café. Outros prêmios incluem Lobos de Prata pela divulgação dos 100 anos do Colégio Adventista, Melhor Projeto Editorial do Dia das Crianças da Sodiê Doces, a divulgação das Práticas de ESG do Hinode Group, além dos Lobos de Bronze pela Melhor Construção de Imagem da campanha Alimente seu Sonho da Padaria Brasileira, Melhor Gestão de Conteúdo do Museu do Videogame do Atrium Shopping e pela Melhor Reportagem de Destaque na divulgação da História da Fundadora da Sodiê Doces como tema de Carnaval.

A gerente da Máxima, Karina Martins, há 19 anos na empresa, também foi homenageada como Melhor Assessora de Imprensa do ano.

“Luciano Bonetti e Daniely Farina, os responsáveis pelo Prêmio ABC e que lideram a maior comunidade de comunicação no Grande ABC, fortalecem a cada ano as empresas da região que tem muito potencial de expansão”, destaca Silvia Pacolla, founder da Máxima. “Estamos extremamente gratas por esse reconhecimento. É a prova do nosso compromisso com a excelência e a dedicação à nossa profissão”, afirma Mari, co-founder da agência.

Com essa premiação, a Máxima Assessoria de Imprensa reafirma sua posição como líder no setor de comunicação e assessoria de imprensa, demonstrando a importância do reconhecimento do envolvimento da agência com seus clientes, do trabalho responsável, ético e do compromisso com a qualidade jornalística.