Max Verstappen se aproxima do quarto título na F1

Em um fim de semana que consagrou o talento do piloto Max Verstappen, a Fórmula 1 se prepara para um novo capítulo em sua história com o lançamento do calendário de 2025, que contará com 24 etapas, incluindo o aguardado Grande Prêmio de São Paulo. A recente vitória do holandês no GP de São Paulo não apenas encerrou uma sequência de dez corridas sem vitórias, mas também colocou Verstappen a um passo do seu quarto título mundial, consolidando sua posição entre os grandes nomes do automobilismo.

Christian Horner, chefe da equipe Red Bull Racing (RBR), teceu elogios ao desempenho excepcional de seu piloto. Horner não hesita em afirmar que, caso Verstappen conquiste o tetracampeonato no próximo GP de Las Vegas, ele estará certamente entre os gigantes da Fórmula 1. “Se ele alcançar o quarto título, é inevitável começar a considerá-lo entre os maiores da história do esporte. Sua liderança tem sido incrível e consistente”, comentou Horner.

Durante a prova em Interlagos, Verstappen enfrentou adversidades desde o início. Eliminado no Q2 e penalizado com cinco posições no grid, largou em 17º lugar. No entanto, aproveitando-se das condições chuvosas, fez uma escalada impressionante até vencer a corrida. Com essa vitória, somou 393 pontos na temporada e manteve vivas as chances de garantir o título já na próxima etapa.

Apesar de um começo de temporada promissor com sete vitórias nas dez primeiras corridas, a equipe RBR enfrentou desafios com a ascensão das rivais McLaren e Ferrari. A última vitória de Verstappen antes da performance em São Paulo havia sido no GP da Espanha. A recente exibição em solo brasileiro marcou um retorno triunfante às vitórias para a equipe e para o piloto.

Aos 27 anos, Verstappen se aproxima de igualar lendas como Alain Prost e Sebastian Vettel em número de títulos mundiais. Apenas Juan Manuel Fangio com cinco títulos, além dos heptacampeões Michael Schumacher e Lewis Hamilton, superam essa marca histórica.

Desde sua chegada à RBR em 2016 sob a direção de Horner, Verstappen acumulou impressionantes 62 vitórias. Conhecido por seu estilo agressivo e determinado nas pistas, o piloto continua a demonstrar uma incansável paixão pelo esporte. “É fantástico trabalhar com ele. Max sempre dá tudo quando está no carro e mantém a mesma fome por vitórias”, declarou Horner.

Com apenas três corridas restantes na temporada e uma vantagem confortável de 62 pontos sobre Lando Norris, vice-líder do campeonato, Verstappen está prestes a assegurar mais uma conquista em sua carreira ilustre. Entretanto, no campeonato de construtores, a RBR ocupa atualmente a terceira posição, atrás da líder McLaren por 49 pontos. O emocionante desenrolar da temporada prossegue entre os dias 21 e 24 de novembro com o GP de Las Vegas.