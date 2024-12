Max Verstappen e Kelly Piquet anunciam chegada do primeiro filho

Max Verstappen, renomado piloto de Fórmula 1 e detentor de quatro títulos mundiais, revelou nesta sexta-feira que está aguardando a chegada de seu primogênito com Kelly Piquet, filha do lendário tricampeão brasileiro Nelson Piquet.

A notícia foi compartilhada pelo casal em suas redes sociais, pouco antes da última corrida da temporada em Abu Dhabi. Em uma postagem conjunta no Instagram, eles expressaram sua alegria com a iminente chegada do “mini Verstappen-Piquet“, descrevendo o momento como um “pequeno milagre“.

Este será o segundo filho de Kelly Piquet, que nasceu na Alemanha e é mãe de uma menina nascida em 2019, fruto de seu relacionamento anterior com Daniil Kvyat, ex-piloto russo da equipe Red Bull.

Verstappen assegurou seu quarto campeonato consecutivo ao vencer em Las Vegas no mês passado, consolidando ainda mais sua posição na elite do automobilismo mundial.