Max Verstappen é aposta de jovens pilotos brasileiros

Como bons fãs da Fórmula 1, os pilotos do grid do BRB Fórmula 4 Brasil não puderam deixar de lado as apostas para o fim de semana. Tendo a oportunidade de observar tudo de perto, os pilotos deram seus palpites e a maioria apostou que Max Verstappen será o grande vencedor da prova no domingo (03/11).

O piloto da Red Bull Racing venceu a votação do grid da categoria-escola com sete votos. Seu principal concorrente foi Lando Norris, da McLaren, que também faz sucesso entre os jovens que estão dando seus primeiros passos nas corridas de Fórmula.

Ethan Nobels (Cavaleiro Sports), que lidera o campeonato rookie e disputa o título da F-4, apostou no tricampeão Max Verstappen, da Red Bull Racing. “Eu acho que ele é o melhor piloto no grid atual. O Max é muito inteligente em pista e eu acredito que ele faça o seu melhor aqui em Interlagos. Mesmo com as punições, acho que ele tem chance de vitória no domingo”, comentou o pole position da etapa.

Já Cecília Rabelo (Oakberry Bassani F4), que no ano passado conquistou a pole position na etapa ao lado da Fórmula 1, fazendo história, preferiu uma aposta segura em Lando Norris, da McLaren. “Ele está bem rápido, ficou em segundo na classificação da sprint, então acredito que ele vai se dar bem amanhã. Claro que o Verstappen tem chances, mas ainda acho que o Norris leva essa.”

Filippo Fiorentino (TMG Racing), que já venceu em Interlagos, foi político: “Acho que além de Norris e Verstappen, temos os pilotos da Ferrari também. Tudo vai depender do gerenciamento de pneus. Mas o Verstappen tem muita experiência e já venceu aqui, então vou apostar nele.”

Convivência com a Fórmula 1 – Olhares vidrados e atenção a cada detalhe dos carros em pista marcaram as primeiras atividades da Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos. Eram os jovens do BRB Fórmula 4 Brasil vivenciando ao máximo a experiência de estar ao lado da categoria mais prestigiada em todo o mundo.

Na sexta-feira (01/11), os pilotos aproveitaram o treino e o classificatório da corrida sprint da F-1 para aprender mais sobre os modos de pilotagem e também se divertir antes da tomada de tempos da categoria-escola, que aconteceu no final da tarde e teve Ethan Nobels como pole position.

Porém, esse não foi o único contato da Fórmula 4 Brasil com os astros que aceleram na categoria principal. Celo Hahn e Filippo Fiorentino, ambos da TMG Racing, tiveram a oportunidade de conhecer o tetracampeão mundial Sebastian Vettel. Outra personalidade que fez questão de falar com os jovens pilotos foi Gabriel Bortoleto, que despontou como uma das grandes promessas brasileiras e está na liderança da Fórmula 2.

As provas da sexta etapa do BRB Fórmula 4 Brasil acontecem em meio ao Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. O campeonato que usa motores Abarth e Gasolina Podium Petrobras, terá suas provas transmitidas pelo Bandsports neste fim de semana.