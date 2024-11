Max Verstappen conquista tetracampeonato após vitória no GP de Las Vegas

O piloto neerlandês Max Verstappen sagrou-se tetracampeão mundial de Fórmula 1 após garantir sua quarta vitória consecutiva, a duas corridas do encerramento da temporada. O feito foi consolidado neste domingo, dia 24, no Grande Prêmio de Las Vegas, onde iniciou e finalizou a corrida na quinta colocação.

O destaque do GP foi para o britânico George Russell, que alcançou sua segunda vitória no ano e a terceira de sua carreira. A equipe Mercedes celebrou uma dobradinha com Lewis Hamilton terminando em segundo lugar, seguido por Carlos Sainz, da Ferrari, completando o pódio.

Como Foi a Corrida

No início da prova, Pierre Gasly, piloto francês da Alpine, que partiu da segunda posição e havia conquistado um pódio no Grande Prêmio de São Paulo, enfrentou problemas técnicos na 16ª volta. Alegando falta de potência e com seu carro soltando fumaça, Gasly foi obrigado a retornar aos boxes e abandonar a competição. Alexander Albon, representando a Williams, também não concluiu a corrida devido a falhas na unidade de energia, desistindo na 27ª volta das 50 previstas.

Durante grande parte da corrida, as duas Mercedes dominaram a liderança. Lewis Hamilton demonstrou habilidade ao subir oito posições após largar em décimo. Nos momentos finais, com apenas sete voltas restantes, Verstappen disputava a quarta posição entre os carros da Ferrari. No entanto, Charles Leclerc conseguiu ultrapassá-lo na 47ª volta. Lando Norris, da McLaren, considerado um potencial desafiante ao domínio de Verstappen, começou e terminou a prova na sexta posição.

No campeonato de construtores, a Red Bull de Verstappen e Sergio Pérez ocupa atualmente o quarto lugar. McLaren e Ferrari estão agora separadas por uma diferença estreita de apenas 36 pontos.

Verstappen

A temporada de 2024 foi marcada por desafios para Verstappen e sua equipe Red Bull. O início promissor sugeria uma repetição ou aproximação do sucesso obtido em 2023, quando venceu 19 das 22 corridas. Contudo, os acontecimentos deste ano tomaram outro rumo.

Após triunfar no Grande Prêmio da Espanha em junho — sua sétima vitória no ano — Verstappen enfrentou um período sem vitórias que se estendeu por dez provas. Durante esse intervalo sem subir ao topo do pódio, seu desempenho mais modesto foi um sexto lugar. Seu principal rival nesta temporada, Lando Norris, somou duas vitórias nos GPs da Holanda e Cingapura.

A recuperação de Verstappen veio com uma atuação notável no Grande Prêmio de São Paulo. Partindo das últimas posições sob condições climáticas adversas em Interlagos, o piloto conseguiu vencer graças a uma estratégia meticulosamente executada pela equipe. Em 2024, além dessa conquista marcante no Brasil, Verstappen também triunfou nos GPs do Bahrein, Arábia Saudita, Japão, China, Ímola e Canadá.