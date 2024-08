Max Verstappen admite não ter o carro mais rápido

Max Verstappen admitiu nesta quarta-feira (7) que a Red Bull já não possui o carro mais rápido da Fórmula 1.

“Acho que elas [McLaren e Mercedes] estão à nossa frente“, disse Verstappen à Sky Sports F1. “Acho que fomos mais rápidos que a Ferrari, mas sabemos que temos trabalho a fazer”.

Apesar de liderar a classificação de pilotos com 78 pontos de vantagem e nove corridas restantes, Verstappen não vence desde junho em Barcelona. No Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, no dia 28, Verstappen terminou na 4ª posição.

Lewis Hamilton conquistou duas vitórias recentemente, enquanto George Russell e Oscar Piastri também ganharam outras quatro corridas.

Desde junho, Verstappen só terminou entre os três primeiros uma vez, com a McLaren e a Mercedes se mostrando cada vez mais competitivas.

Pausa. A próxima corrida será o GP da Holanda, no circuito de Park Zandvoort, no dia 25 de agosto, às 10h (de Brasília).