Max Verstappen a um passo do título no GP de Las Vegas

O piloto Max Verstappen está à beira de conquistar o título, necessitando encerrar o próximo final de semana com uma margem de pelo menos 60 pontos à frente de Lando Norris. Esta diferença é crucial, pois corresponde ao total de pontos ainda disponíveis nas próximas corridas do campeonato, programadas para ocorrer no Catar, entre 29 de novembro e 1º de dezembro, e em Abu Dhabi, de 6 a 8 de dezembro.

Dada essa situação, mesmo que Verstappen não pontue nas etapas subsequentes e Norris obtenha a pontuação máxima, incluindo uma vitória na corrida sprint em Lusail, ambos terminariam empatados em pontos. No entanto, Verstappen garantiria o campeonato devido ao maior número de vitórias ao longo da temporada, superando Norris por oito triunfos a cinco.

Com uma diferença atual de 62 pontos sobre Norris antes do Grande Prêmio de Las Vegas, Verstappen possui várias possibilidades para assegurar o título. Uma delas é simplesmente terminar à frente de Norris em qualquer posição. Ademais, se o piloto britânico da McLaren não acumular ao menos três pontos na corrida, Verstappen poderia sagrar-se campeão sem a necessidade de cálculos complexos envolvendo os resultados do adversário da Red Bull.