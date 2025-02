Max Titanium lança programa com estrelas do fisiculturismo no YouTube

A Max Titanium vai levar o universo do fisiculturismo para um novo patamar com o Elite Team Show, um programa inédito que será transmitido pelo YouTube a partir de fevereiro. Durante quatro meses, a marca de suplementos do Grupo Supley dará a 16 participantes a oportunidade de passar por uma transformação física e mental sob o apadrinhamento de alguns dos maiores bodybuilders e treinadores do Brasil e mentoria do time de treinadores e nutricionistas da marca.

O programa reunirá oito ícones do fisiculturismo, todos atletas da Max, que atuarão como ‘padrinhos’ dos participantes: Ramon Dino, Rafael Brandão, Eduardo Corrêa, Jorlan Vieira, Fabrício Pacholok, Gabriel Zancanelli, Ângela Borges e Tenente Breno. Cada um escolherá dois competidores – um atleta amador e um praticante de exercícios casual, guiando-os por um processo intenso de evolução.

O Elite Team Show será apresentado pelo humorista Márvio Lúcio, o Carioca – que conta com 4,2 milhões de seguidores no Instagram – e mostrará os bastidores dessa jornada, incluindo treinos, desafios e a interação dos participantes com seus padrinhos. Além disso, o público poderá votar nos destaques do programa.

“O Elite Team Show é mais do que um programa, é uma oportunidade real de mudança na vida dos participantes, uma maneira de conectar o público com histórias verdadeiras de superação e ainda fortalece nossa essência de marca de ser a maior formadora de campeões. Queremos compartilhar conhecimento, disciplina e motivação, além de mostrar que, com o suporte certo, qualquer pessoa pode evoluir e alcançar seu melhor”, afirma Lucas Bueno, diretor de Marketing do Grupo Supley.

A dinâmica

Desde atletas amadores até aqueles que treinam casualmente, qualquer um pode participar, com chances reais de ser patrocinado pela Max. Para disputar uma vaga no programa, basta postar, até 9 de fevereiro, um vídeo de até 90 segundos nas redes sociais, mostrando o seu shape e contando a sua história. Além disso, é preciso marcar o perfil da Max, do seu atleta favorito, e incluir as hashtags do programa no post. Depois disso, os integrantes do programa serão selecionados pelos campeões da Max e embarcarão para São Paulo, com todas as despesas pagas, para conhecer seus ‘padrinhos’ e iniciar sua preparação na competição.

Após a imersão, cada competidor seguirá seu plano de treino e nutrição em casa, com acompanhamento remoto dos mentores. O reencontro acontece ao final do programa, quando todos retornam a São Paulo para a fase decisiva.

Ao final dos 120 dias, os juízes do Elite Team Show avaliarão a evolução dos participantes, definindo a dupla vencedora. Como prêmio, o atleta amador ganhará um contrato de patrocínio com a Max Titanium, enquanto aquele que pratica exercícios físicos ocasionalmente receberá um ano de suplementação da marca.