Max lança campanha para a nova temporada da UEFA Champions League

A Max apresentou ao público a sua campanha oficial para a UEFA Champions League 2024/25, que começa no próximo dia 17 de setembro e inaugura um novo e mais competitivo formato. A plataforma de streaming da Warner Bros. Discovery transmite todos os 204 jogos da maior competição de clubes do planeta, ao vivo e sem custo adicional para os seus assinantes.

O vídeo promocional lança o conceito ‘Muito Mais Champions na Max’, que se conecta com o novo modelo de disputa do torneio continental. A partir da atual temporada, a UEFA Champions League passa a contar com mais equipes participantes, mais jogos e mais clássicos desde a sua fase inicial. Os talentos da TNT Sports Pedro Certezas, Taynah Espinoza e Octavio Neto estrelam a peça de divulgação e expressam a empolgação dos fãs com o início da competição que reúne os principais clubes e astros do futebol europeu.

“O maior campeonato de clubes do mundo mudou positivamente, se tornando maior, mais atrativo e mais competitivo. A nova temporada da Champions chegou repleta de novidades e a nossa campanha retrata exatamente esse entusiasmo e essa euforia que estamos vivendo. Os fãs poderão assistir todos os jogos apenas aqui na Max, com a produção e a execução do consagrado time de talentos da TNT Sports e o nosso conhecido padrão de excelência. A nossa missão é trazer o melhor conteúdo possível para guiar o público e mostrar que essas transformações deixam a Champios ainda melhor”, afirma Clara Volpi, diretora de marketing da Warner Bros. Discovery.

Pedro Certezas ainda é o protagonista de outra divertida ação promovida pelas marcas da Warner Bros. Discovery. O comediante, comentarista e apresentador vai atuar como ‘Gerente de Migué’ da Max ao longo da UEFA Champions League 2024/25. Em seu novo cargo, Certezas vai elaborar e difundir pretextos criativos para que os fãs não percam os grandes jogos do campeonato devido aos seus compromissos rotineiros.

“Atire a primeira pedra quem nunca deu um migué no trabalho para assistir a um jogaço da Champions (não que eu já tenha feito!!!!). E com o novo formato da competição, as desculpas e as escapadas terão que ficar ainda mais criativas para que os fãs não percam nenhum lance do torneio na Max. Por isso, vai ser uma honra imensa assumir o cargo de “Gerente de Migué” da Max. Junto com a galera absurda da TNT Sports, vou auxiliar todo mundo nessa missão de assistir as partidas da Champions League, que está em outro nível na temporada 2024/25”, diz o comentarista Pedro Certezas.

A TNT Sports realiza cobertura completa da UEFA Champions League pela décima temporada consecutiva, novamente com um time de talentos altamente especializado e identificado com a competição. Os canais TNT e Space transmitem partidas selecionadas e a Max exibe todos os jogos do torneio continental, a partir dos dias 17, 18 e 19 de setembro. Destino ideal para os fãs de futebol no Brasil, a plataforma de streaming da Warner Bros. Discovery também oferece um catálogo incomparável, com filmes, séries, reality shows, documentários e animações para todos os membros da família.

