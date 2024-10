Max e TNT transmitem com exclusividade a 68ª edição da cerimônia da Bola de Ouro

A TNT Sports vai realizar cobertura completa da 68ª edição da cerimônia da Bola de Ouro, que ocorre em Paris, para Brasil, México, Argentina e Chile, na segunda-feira, dia 28 de outubro. A Max e o canal TNT transmitem ao vivo e com exclusividade a premiação que reúne as principais estrelas do futebol mundial e os maiores destaques da temporada 2023/24.

A programação inclui o pré-show, diretamente do tapete vermelho, a partir das 15h, e o pós-show, que trará entrevistas exclusivas com os vencedores do prêmio. A transmissão da cerimônia da Bola de Ouro contará com comentários e análises do time de especialistas da TNT Sports.

Criada pela publicação francesa France Football, a Bola de Ouro é concedida desde 1956 para homenagear o melhor jogador do planeta. A partir de 2018, a premiação também reconhece a melhor jogadora de futebol feminino. A edição deste ano será realizada no Théâtre du Châtelet em Paris, na França, e ainda vai eleger os melhores clubes e técnicos da temporada, tanto no futebol masculino quanto no feminino. Também serão entregues o Troféu Yashin, para o melhor goleiro do ano; o Troféu Kopa, ao melhor jogador sub-21; o Troféu Gerd Müller, para o maior artilheiro da temporada; e o Troféu Sócrates, para iniciativas em projetos sociais.

Vinicius Junior é o único brasileiro entre os 30 indicados para a Bola de Ouro masculina. Também estão na disputa os ingleses Jude Bellingham, Phill Foden e Harry Kane, o francês Killyan Mbappe, entre outros. O atacante do Real Madrid é um dos grandes favoritos e pode ser o primeiro brasileiro a conquistar o prêmio desde Kaká, em 2007. O argentino Lionel Messi e a espanhola Aitana Bonmatí são os atuais vencedores da premiação principal.

Para Tati Mantovani, correspondente da TNT Sports em Madrid, Vinicius Junior concorre como favorito para a premiação após desempenhar um papel determinante para o Real Madrid na conquista dos três títulos na temporada passada, principalmente a UEFA Champions League 2023/24. “Há uma grande expectativa para que a premiação se confirme para o brasileiro, um jogador que passou por momentos complicados e de desconfiança externa generalizada, mas que pode culminar uma incrível história de superação caso a premiação aconteça. Como jornalista acompanhando o Vinicius desde a chegada dele ainda no aeroporto de Madrid lá em 2018, de ter vivido de perto os 13 títulos conquistados por ele no Real, em especial as duas Champions, será emocionante poder ter a possibilidade de poder contar mais esse capítulo da trajetória dele”, comenta a repórter.