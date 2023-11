Max Atacadista inaugura unidade em Santo André

O Grupo Muffato, rede varejista paranaense, abriu nesta quarta-feira (29) a primeira unidade Max Atacadista do ABC. O novo empreendimento, que vai atuar no formato de atacarejo, recebeu investimentos da ordem de R$ 60 milhões e gerou cerca de 350 empregos diretos e indiretos.

“Estamos felizes em receber este grupo que é empreendedor, inovador e traz para nossa cidade uma grande rede que tenho certeza que vai ser grande sucesso. O Grupo Muffato, através do Max Atacadista, está abrindo a primeira loja em Santo André, onde era o antigo Makro da Avenida dos Estados, com um investimento muito importante. Santo André desburocratizou o processo de instalação de empresas e isso reflete em investimentos e geração de emprego. O resultado se vê nos dados do Caged, que nos colocam na liderança da geração de emprego do ABC. Isso mostra que estamos no caminho certo”, disse o prefeito Paulo Serra.

Com área de aproximadamente 12 mil metros quadrados de área construída, a unidade localizada na Avenida dos Estados, 7.439, conta com galeria de lojas, estacionamento coberto, atendimento no balcão de açougue, padaria com fabricação própria, confeitaria, hortifrúti e adega com rótulos de vários países, além de bazar, com linha têxtil, produtos de camping e praia, além do setor de pneus. Em breve, a unidade vai contar com posto de combustíveis.

“Só tenho a agradecer a administração pela celeridade nas aprovações dos documentos para a gente concluir em tempo recorde, praticamente em dois meses e meio, a instalação da nova unidade, com mão de obra contratada e treinada em Santo André. Somos uma empresa familiar, 100% brasileira, que vem para se inserir na comunidade, participar e fazer parte do dia a dia de toda a população”, afirmou o diretor do Grupo Muffato, Ederson Muffato.

A empresa tem como objetivo vender com preços de atacado direto ao consumidor final. A forma de compra é baseada no preço das três etiquetas de cada produto: atacado (para quem compra em maior quantidade); varejo (para quem leva unidades avulsas) e Crediffato (cartão exclusivo da loja que permite pagar preço de atacado em qualquer volume).

“Santo André segue atraindo cada vez mais investimentos e gerando novas oportunidades de emprego e renda. A chegada do Grupo Muffato não só atesta o potencial de nossa cidade, mas também amplia o leque de variedades, preços e comodidade para a população da cidade”, afirmou o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.



O Grupo Muffato ocupa o sexto lugar no ranking das maiores rede de supermercados do país, segundo levantamento da Abras (Associação Brasileira de Supermercados). A bandeira do atacarejo é a principal do grupo.