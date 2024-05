Max apresenta programação exclusiva para a véspera da final da UEFA Champions League

A TNT Sports, marca esportiva da Warner Bros. Discovery, realiza a cobertura completa da final da UEFA Champions League 2023/24, diretamente do estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra. O confronto entre Borussia Dortmund e Real Madrid ocorre no dia 1º de junho e será transmitido no canal TNT e na Max.

Na sexta-feira, 31 de maio, a partir das 10h45, a Max exibirá o ‘Jogo das Lendas’. A partida amistosa, que também terá transmissão no Facebook, Instagram, YouTube e TikTok da TNT Sports, contará com a presença de grandes craques da história do torneio continental.

Após o jogo festivo, às 13h15, começam os últimos treinamentos de Borussia Dortmund e Real Madrid, com transmissão na Max e na TNT. Os dois times se preparam para a decisão da maior competição de clubes do mundo.



Quinta-feira, 30/5

23h30 – Liga Espetacular (TNT)

00h30 – Raio-X da Champions (TNT)

00h35 – Encerramento



Sexta-feira, 31/5

10h45 – Jogo das Lendas (Max)

13h – Encerramento

13h15 – Treinos ao vivo (Max e TNT)

16h45 – Encerramento

23h30 – Liga Espetacular (TNT)

00h30 – Encerramento



Sábado, 1/6

08h11 – PSG X Borussia Dortmund (reprise) (TNT)

10h11 – Real Madrid X Bayern de Munique (reprise) (TNT)

12h11 – Liga Espetacular (TNT)

12h48 – Figurinhas da nova era (TNT)

12h53 – De Olho na Liga (TNT)

13h30 – Pré-Jogo (Max e TNT)

16h00 – BORUSSIA DORTMUND X REAL MADRID (Max e TNT)

18h00 – Pós-Jogo (Max e TNT)

19h00 – Último Lance (Max e TNT)

20h00 – Hora Max – ROMÁRIO – O CARA (TNT)

21h00 – Borussia Dortmund X Real Madrid (reprise) (TNT)

23h00 – Encerramento