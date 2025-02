Mavie aparece com Neymar nas redes sociais e chama atenção

Neymar Jr. continua a brilhar tanto dentro quanto fora dos campos. O jogador do Santos FC, que se destaca em sua atuação como meia, vive um excelente momento na carreira, mantendo a invencibilidade do time em três partidas recentes. Entretanto, o craque também se sobressai na vida pessoal, especialmente ao compartilhar momentos adoráveis com sua filha, Mavie.

A pequena Mavie, com apenas 1 ano e 4 meses, tem conquistado corações nas redes sociais. Recentemente, pai e filha protagonizaram uma cena divertida que rapidamente viralizou. Em um vídeo publicado no Instagram, Neymar aparece deitado enquanto Mavie utiliza um pó de maquiagem para ‘transformar’ o pai em uma verdadeira obra de arte.

O clipe revela um lado descontraído do atleta, que com bom humor aceita a brincadeira da filha. Após a sessão de beleza improvisada, Neymar solicita à menina que lhe mostre sua roupinha, resultando em um momento ainda mais engraçado quando Mavie começa a mover o pé direito de maneira cômica.

Desde seu retorno ao Brasil, Neymar tem estado frequentemente acompanhado por Mavie e sua parceira Bruna Biancardi na Vila Belmiro. Essa nova fase da vida do jogador não apenas traz felicidade à sua família, mas também reflete positivamente na presença do Santos nas redes sociais, atraindo ainda mais atenção dos torcedores e seguidores.