Mauro Vieira detalha retomada do protagonismo brasileiro no cenário internacional e atuação à frente do G20

Oministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, é o convidado do “Bom Dia, Ministro” desta quarta-feira, 27 de novembro. Na entrevista que reúne radialistas de várias regiões do país, o titular da pasta vai destacar como a Presidência brasileira do G20 colaborou para o avanço das negociações durante as discussões na Cúpula de Líderes, nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Os assuntos prioritários estabelecidos pelo governo brasileiro foram o combate à fome, pobreza e desigualdade, as três dimensões do desenvolvimento sustentável (econômica, social e ambiental) e a reforma da governança global. Todos eles integraram a declaração conjunta aprovada pelos líderes.

Uma das pautas principais da conversa é o lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, iniciativa que estabelece um mecanismo prático para mobilizar recursos e conhecimento de vários países e entidades para implementar e ampliar, em escala global, ações, políticas e programas para o combate à desigualdade e à pobreza.

No lançamento oficial, durante a Cúpula do G20, 82 nações manifestaram apoio, além da União Africana, da União Europeia, de 24 organizações internacionais, nove instituições financeiras internacionais e 31 organizações filantrópicas e não governamentais. Entre os anúncios e compromissos estão o objetivo de alcançar 500 milhões de pessoas com programas de transferência de renda em países de baixa e média-baixa renda até 2030.

CHAMADO À AÇÃO — O ministro também abordará a reforma da governança global. O Brasil propôs a criação do documento “Chamado à Ação” pela reforma da governança global, aberto à adesão de todos os membros da ONU. O documento, que obteve consenso entre os países que agregam dois terços da população mundial, 85% do PIB global e 75% do comércio internacional, trata dos compromissos para a reforma e modernização dos principais organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Mundial do Comércio (OMC).

BRICS — Após passar um ano à frente do G20, o Brasil se prepara para exercer a presidência do BRICS, a partir de janeiro. O bloco foi ampliado pela participação da Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, Egito e Etiópia (que se somam aos membros originários: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). No “Bom Dia, Ministro”, Mauro Vieira vai detalhar as prioridades da presidência brasileira, como a reforma da governança global e a transição energética.

COP 30 – A COP 30 também estará na pauta da entrevista, já que o país se prepara para sediar a maior conferência de mudanças climáticas da ONU. O evento, em Belém, no Pará, colocará o Brasil como catalisador das discussões sobre questões ambientais globais e específicas da região, como a redução de gases de efeito estufa, a adaptação às mudanças climáticas, o financiamento para países em desenvolvimento, a preservação de florestas e da biodiversidade, o uso de energia renovável e soluções de baixo carbono e os impactos sociais das mudanças do clima.

AO VIVO — O Bom Dia, Ministro é uma coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O programa, transmitido ao vivo a partir das 8h em formato de entrevista coletiva, pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rede Nacional de Rádio (RNR), pelo mesmo canal de “A Voz do Brasil”.