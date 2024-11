Mauro Cid volta ao STF para novo depoimento

O Supremo Tribunal Federal (STF) agendou para a próxima quinta-feira, às 14h, um novo depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esta informação foi divulgada pelo jornalista Gerson Camarotti, do portal G1.

Cid deverá prestar esclarecimentos adicionais sobre seu depoimento à Polícia Federal (PF), ocorrido na última terça-feira, data em que foi deflagrada a Operação Contragolpe. A operação resultou na prisão de cinco indivíduos suspeitos de planejarem um atentado contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes. Na ocasião, Cid alegou desconhecimento sobre o esquema. No entanto, as investigações indicam que ele teria discutido o assunto com o general da reserva Mário Fernandes, um dos detidos.

Em um desdobramento significativo, a Polícia Federal solicitou ao STF a revogação dos benefícios da delação premiada de Mauro Cid. O militar havia fornecido informações relevantes para as investigações envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. Caso a delação seja anulada, Cid perderá privilégios como a redução de pena. No entanto, as informações já fornecidas poderão continuar a ser utilizadas como evidências nos processos em curso.

A condução da audiência no STF ficará sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, que atua como relator do caso. Este desenvolvimento é crucial para os desdobramentos das investigações relacionadas aos recentes acontecimentos políticos no país.