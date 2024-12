Mauro Cid presta novo depoimento à PF em caso de golpe de Estado envolvendo Bolsonaro

O tenente-coronel Mauro Cid, que atuou como ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, deverá prestar um novo depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira, 5 de dezembro. A sessão está agendada para as 15h, na sede da instituição em Brasília.

Cid figura como um dos principais envolvidos em uma investigação que apura uma possível tentativa de golpe de Estado. Ele, juntamente com Bolsonaro, está entre os 37 indiciados no caso. A colaboração premiada de Cid foi considerada crucial em diversas linhas de investigação.

No dia 21 de novembro, Cid depôs no Supremo Tribunal Federal (STF), onde, por mais de três horas, respondeu a questionamentos do ministro Alexandre de Moraes sobre inconsistências e omissões em suas declarações anteriores à Polícia Federal. Na ocasião, Moraes validou o acordo de delação premiada de Cid, cujo conteúdo permanece confidencial. O ministro afirmou que Cid conseguiu esclarecer os pontos obscuros identificados pela PF.

Anteriormente, em 19 de novembro, Cid havia prestado depoimento à Polícia Federal após a recuperação de arquivos apagados de seus dispositivos eletrônicos. Naquela ocasião, também na sede da PF em Brasília, ele forneceu informações adicionais aos investigadores.

Recentemente, a Polícia Federal indiciou Mauro Cid sob acusações relacionadas à organização de um golpe de Estado em 2022, durante o governo Bolsonaro. As acusações incluem abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe e envolvimento em organização criminosa.

O relatório da PF detalha uma suposta trama golpista orquestrada nos últimos dias do governo Bolsonaro e culmina com o indiciamento de 37 pessoas, incluindo o ex-presidente. O documento apresenta uma narrativa abrangente dos eventos investigados ao longo das 880 páginas que o compõem.