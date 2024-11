Mauro Cid enfrenta depoimento no STF

Na tarde desta quinta-feira, o tenente-coronel do Exército Mauro Cid compareceu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para prestar depoimento sobre discrepâncias identificadas pela Polícia Federal em sua declaração anterior. O encontro, marcado para as 14h, será conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, que supervisiona a delação premiada do militar.

Na sessão ocorrida na última terça-feira, Mauro Cid afirmou à Polícia Federal não ter conhecimento de qualquer conspiração que visasse atentar contra a vida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do próprio ministro Moraes. Entretanto, as investigações da Operação Contragolpe, iniciada no mesmo dia, revelaram que uma das reuniões conspiratórias teria acontecido na residência do general Braga Netto em Brasília, em 12 de novembro de 2022, com a presença de Cid.

No ano anterior, Mauro Cid firmou um acordo de colaboração premiada com as autoridades policiais, comprometendo-se a expor detalhes de casos ocorridos durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre esses casos estão as supostas irregularidades na venda de joias provenientes da Arábia Saudita e a manipulação dos cartões de vacinação do ex-chefe de Estado.

O depoimento ao ministro Alexandre de Moraes será crucial para determinar se os benefícios associados à colaboração premiada de Mauro Cid serão mantidos, incluindo a possibilidade de concessão de liberdade provisória ao militar.