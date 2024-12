Maurício Ye’kwana assume liderança da Saúde Yanomami

Maurício Ye’kwana tomou posse como coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami e Yek’uana (Dsei-YY) em uma cerimônia realizada nesta segunda-feira (23), na Universidade Federal de Roraima (UFRR). A presença de líderes indígenas e autoridades na cerimônia sublinha a importância histórica deste momento, uma vez que Maurício se torna o primeiro indígena a assumir este cargo ao longo de 33 anos de existência do Dsei-YY.

Com formação técnica em gestão territorial, Maurício é atualmente diretor-financeiro da Hutukara Associação Yanomami (HAY), a principal organização representativa do povo Yanomami. Ele foi nomeado três dias após a exoneração do médico Marcos Antonio Pellegrin, com sua nomeação oficializada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, e publicada no Diário Oficial da União.

Durante a cerimônia, Maurício expressou sua determinação em dar continuidade aos esforços de melhoria na saúde das comunidades Yanomami. “A expectativa é dar continuidade ao trabalho e intensificar a presença nas comunidades. Estaremos presentes”, declarou o novo coordenador. Ele enfatizou a necessidade de um diálogo ativo com as lideranças locais e conselheiros distritais para alinhar estratégias eficazes que abordem os desafios enfrentados pela população.

A presença de figuras proeminentes como o secretário de Saúde Indígena, Weibe Tapeba, e a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana, reforça a relevância dessa nova liderança. Tapeba destacou que a escolha de Maurício é um avanço significativo para o protagonismo indígena nas comunidades. “Ele traz um currículo inspirador e representa um marco importante para a gestão no território”, afirmou.

Davi Kopenawa, xamã e presidente da Hutukara, também comentou sobre esta nomeação histórica, ressaltando que ela simboliza uma conquista na luta pelos direitos indígenas. “Estamos aqui para mostrar que somos capazes de dirigir e cuidar da saúde da nossa própria população”, afirmou Kopenawa.

O novo coordenador reconhece os enormes desafios que enfrenta, mas afirma estar preparado para lidar com eles. “Há confiança e comprometimento com o trabalho, mesmo reconhecendo que será um desafio muito grande. Estamos preparados e honrados com essa missão”, finalizou Maurício.

Natural da comunidade Fuduwaaduinha, na região de Auaris, ao Norte de Roraima, Maurício Ye’kwana possui vasta experiência em gestão territorial e direitos dos povos indígenas. Desde 2008, ele atua na Hutukara HAY e tem sido um defensor ativo dos direitos dos Yanomami e Yek’wanas, incluindo sua participação em operações contra o garimpo ilegal junto à Polícia Federal.

A Terra Indígena Yanomami abrange 9,6 milhões de hectares e abriga aproximadamente 31 mil indígenas. Desde janeiro de 2023, a região enfrenta uma emergência de saúde pública devido ao avanço do garimpo ilegal e surtos de doenças como malária e desnutrição. O novo coordenador terá um papel crucial em enfrentar essa crise humanitária e melhorar as condições de vida dos povos Yanomami.