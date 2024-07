Maurício Mattar comemora 60 anos de vida e três décadas de carreira como cantor e compositor

O renomado ator e cantor Maurício Mattar celebra seus 60 anos de vida e três décadas de carreira como cantor e compositor com o relançamento de “A Viagem”, canção que marcou época como tema de abertura da novela homônima da Rede Globo. Exibida originalmente em 1994 e atualmente em reprise no Canal Viva, “A Viagem” cativou o público brasileiro com sua trama envolvente sobre espiritualidade e reencarnação, e a música, interpretada originalmente pela banda Roupa Nova, se tornou um clássico da música popular brasileira.

Maurício Mattar, que interpretou o personagem Téo na novela, traz agora sua voz e emoção para a canção, em uma nova versão que promete emocionar fãs de todas as gerações. A homenagem à novela e à música que marcaram sua carreira é uma forma de agradecer ao público pelo carinho e apoio ao longo dos anos.

“A Viagem’ é uma novela que me marcou profundamente, tanto profissionalmente quanto pessoalmente”, declara Maurício Mattar. “Interpretar o Téo foi um presente, e a música tema se tornou um hino para todos que acompanharam essa história emocionante. Relançar essa canção é uma forma de reviver as emoções daquela época e celebrar a importância da novela na minha vida e na vida de tantos brasileiros.”

“‘A Viagem’ cativou corações e marcou três gerações. Hoje, ela está de volta à telinha, sendo reexibida pela 6ª vez, tamanha foi a sua aceitação. E agora, tenho a honra de trazer essa música de volta na minha voz, em uma nova roupagem que espero que emocione a todos vocês, tanto antigos quanto novos fãs”, acrescenta o artista.

Com uma trajetória artística que inclui sucessos na televisão, no cinema e na música, Maurício Mattar conquistou o coração dos brasileiros com seu talento e carisma. Sua participação em novelas como “Roque Santeiro”, “Pedra sobre Pedra”, “O Salvador da Pátria”, entre outras, o consagraram como um dos grandes nomes da teledramaturgia nacional.

Na música, Maurício Mattar lançou diversos álbuns de sucesso, emplacando hits como “Nada Apaga Essa Paixão”, “Encontro das Águas” e “Pra Ficar Contigo”. Sua voz marcante e suas interpretações apaixonadas conquistaram fãs por todo o país.

“A música sempre foi uma grande paixão na minha vida”, revela o artista. “Poder unir minhas duas paixões, a atuação e a música, em um projeto como este é uma realização imensa. Espero que o público receba essa nova versão de ‘A Viagem’ com o mesmo carinho que recebeu a novela e a canção original.”

O relançamento de “A Viagem” é um presente para os fãs e uma oportunidade para as novas gerações conhecerem um clássico da música brasileira na voz de um dos artistas mais queridos do país.

O relançamento de “A Viagem” é uma colaboração de Maurício Mattar com os produtores Paulo Cima e Felipe D’Ippolito, da Clã Música e Vídeo. A canção é uma distribuição Nikita.

Sobre Maurício Mattar

Maurício Mattar, nascido Maurício Mattar Kirk de Souza, conquistou o público como ator, cantor e compositor. Sua carreira na televisão despontou nos anos 80, com papéis marcantes em novelas como “Roque Santeiro” e “Rainha da Sucata”.

Em 1994, interpretou o personagem Téo na novela “A Viagem”, que se tornou um marco em sua trajetória e na teledramaturgia brasileira. Paralelamente à atuação, Maurício Mattar construiu uma carreira musical de sucesso, lançando diversos álbuns e emplacando diversos hits.

Maurício Mattar é um ícone da cultura popular brasileira, admirado por seu talento, carisma e versatilidade artística.