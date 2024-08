Maurício Manieri realiza show especial de fim de ano no Espaço Unimed

Maurício Manieri está de volta com uma nova edição da superprodução “Classics”, prometendo encantar o público com um espetáculo incrível. Em São Paulo, o cantor realiza um show especial de fim de ano no dia 1º de dezembro, no Espaço Unimed.

Desde o lançamento de “Classics”, Maurício Manieri tem conquistado corações ao revisitar os grandes sucessos das décadas de 70, 80 e 90, em uma celebração épica da música romântica. Com uma energia contagiante e um repertório que atravessa gerações, o cantor promete uma experiência única e memorável para os fãs de todas as idades.

Para esta nova edição, Maurício Manieri preparou surpresas especiais e uma produção ainda mais grandiosa, garantindo uma noite inesquecível para todos os presentes. O setlist é composto pelos seus maiores sucessos e compilando outros hits, como “Minha Menina”, “Bem Querer”, “Se Quer Saber”, além de clássicos do universo pop romântico nacional e internacional como “Cheia de Charme”, “Eu Juro”, “Rock & Roll Lullaby”, “Lady In Red”, “Love Is In The Air” e “Classic”, entre outros.

O espetáculo é um verdadeiro deleite para os amantes da música, que podem apreciar a sensibilidade e o talento de Maurício Manieri em cada apresentação.

“Estou muito animado para compartilhar com vocês uma edição especial de ‘Classics’, que promete ser inesquecível. Este show de fim de ano é uma oportunidade perfeita para refletirmos sobre os momentos incríveis que vivemos e celebramos juntos. A música tem o poder de unir as pessoas e criar memórias especiais, e este espetáculo é uma verdadeira homenagem aos grandes sucessos das décadas de 70, 80 e 90. Vamos cantar, dançar e brindar a um final de ano incrível! Mal posso esperar para ver todos vocês, meus amores”, declarou Maurício Manieri.

Todas as informações sobre datas, locais e venda de ingressos também estão disponíveis na página oficial mauriciomanierioficial.com.br e em todas as redes sociais de Maurício Manieri (Instagram / Twitter / Facebook).

Os fãs que estão animados para esta nova performance, podem acessar o canal oficial de Manieri no YouTube e conferir as novidades musicais, lançamentos e transmissões ao vivo.

Em junho de 2023, o cantor realizou uma gravação para a posteridade e com elenco de estrelas na cidade de São Paulo. Com a presença de ícones da música nacional e internacional, a gravação do DVD “Romantic Classics” contou com dois dias de gravação e um repertório repleto de canções memoráveis.

Além de sua brilhante performance, Manieri recebeu artistas renomados que enriqueceram ainda mais essa produção singular. Entre os convidados, destacam-se a talentosa Paula Fernandes, o carismático Seu Jorge, o romântico Belo, o icônico Chico Castillo by Gipsy Kings, o Jota Quest cheio de energia e o fenômeno do pagode, Raça Negra. Cada participação especial trouxe uma nova camada de magia para as canções, envolvendo o público em uma atmosfera de pura emoção.

SERVIÇOS: Maurício Manieri em Classics” no Espaço Unimed

Show: Maurício Manieri em Classics” no Espaço Unimed

Data: 1 de dezembro de 2024 (domingo)

Abertura da casa: 18h

Show: 20h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Classificação etária: 12 anos

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: Setor Classics: R$ 900,00 | Setor Platinum: R$480,00 (inteira) e R$240,00 (meia) | Setor Azul Premium: R$380,00 (inteira) e R$190,00 (meia) | Setor Azul: R$280,00 (inteira) e R$140,00 (meia) | Setores A, B, C: R$240,00 (inteira) e R$120,00 (meia) | Setores E, F e G: R$200,00 (inteira) e R$100,00 (meia) | Setores I e J: R$150,00 (inteira) e R$75,00 (meia) | Camarote A: R$ 480,00 (inteira e individual) I Camarote B: R$380,00 (inteira e individual).

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – 01156-000, Barra Funda – São Paulo/SP) ou online pelo site Ticket360 > Eventos > Categoria > Espaço Unimed. A compra através da bilheteria virtual não haverá taxa de serviço e tem como forma de pagamento cartão de crédito ou pix. Para ativar a compra através do aplicativo, esteja no local no raio máximo de 500 metros (isento da taxa).

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de audio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.