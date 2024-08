Maurício Manieri lança EP “Romantic Classics – Vol 3” com participações especiais

Maurício Manieri acaba de revelar mais oito faixas do elogiado projeto “Romantic Classics” nas plataformas digitais. As canções foram gravadas ao vivo na Vibra São Paulo, uma das maiores casas de shows e espetáculos da América Latina, contam com duas participações bastante especiais.

O novo registro musical do artista tem como destaque um impressionante feat. com Rogério Flausino e Marco Túlio em “Eva”, de Rádio Táxi, e “Amor Maior”, do próprio Jota Quest. Além disso, o vocalista Luiz Carlos é o convidado em “Dou A Vida Por Um Beijo”, de Zezé Di Camargo & Luciano.

O EP “Romantic Classics – Vol 3” é a continuação da bem-sucedida série que já conquistou o público com sua fusão de elegância musical e interpretações apaixonadas. O projeto de Manieri é uma celebração da música romântica em sua forma mais pura, destacando a habilidade do artista em revisitar e reimaginar grandes sucessos com seu toque pessoal.

O tracklist “Romantic Classics – Vol 3” é o seguinte:

“Eva” feat. Rogério Flausino e Marco Túlio (Rádio Táxi); “A Little Respect” (Erasure) “Dou A Vida Por Um Beijo” feat. Luiz Carlos (Zezé Di Camargo & Luciano) “I Don’t Want to Talk About It” (Rod Stewart) “From This Moment/You’re Still The One” (Shania Twain) “Amor Maior” feat. Rogério Flausino e Marco Túlio (Jota Quest) “Please Don’t Go” (Toney Lee) “Can’t Help Falling in Love” (Elvis Presley)

Comemorando 25 anos de uma carreira sólida e talento indiscutível, Manieri se destaca por sucessos marcantes e uma voz inconfundível, mostrando sua habilidade única de reimaginar e reinterpretar clássicos da música nacional e internacional, adicionando sua própria marca e emoção a cada nota.

Desde o lançamento de “Classics”, Maurício Manieri tem conquistado corações ao revisitar os grandes sucessos das décadas de 70, 80 e 90, em uma celebração épica da música romântica. Com uma energia contagiante e um repertório que atravessa gerações, o cantor promete uma experiência única e memorável para os fãs de todas as idades.

O artista já se prepara para as apresentações especiais de fim de ano e promete muitas surpresas e uma produção ainda mais grandiosa, garantindo uma noite inesquecível para todos os presentes. O setlist é composto pelos seus maiores sucessos e compilando outros hits, como “Minha Menina”, “Bem Querer”, “Se Quer Saber”, além de clássicos do universo pop romântico nacional e internacional como “Cheia de Charme”, “Eu Juro”, “Rock & Roll Lullaby”, “Lady In Red”, “Love Is In The Air” e “Classic”, entre outros.

“Estou muito animado para compartilhar com vocês uma edição especial de ‘Classics’, que promete ser inesquecível. Este show de fim de ano é uma oportunidade perfeita para refletirmos sobre os momentos incríveis que vivemos e celebramos juntos. A música tem o poder de unir as pessoas e criar memórias especiais, e este espetáculo é uma verdadeira homenagem aos grandes sucessos das décadas de 70, 80 e 90. Vamos cantar, dançar e brindar a um final de ano incrível! Mal posso esperar para ver todos vocês, meus amores”, declarou Maurício Manieri.

Todas as informações sobre datas, locais e venda de ingressos também estão disponíveis na página oficial mauriciomanierioficial.com.br e em todas as redes sociais de Maurício Manieri (Instagram / Twitter / Facebook).

Os fãs que estão animados para esta nova performance, podem acessar o canal oficial de Manieri no YouTube e conferir as novidades musicais, lançamentos e transmissões ao vivo.

Em junho de 2023, o cantor realizou uma gravação para a posteridade e com elenco de estrelas na cidade de São Paulo. Com a presença de ícones da música nacional e internacional, a gravação do DVD “Romantic Classics” contou com dois dias de gravação e um repertório repleto de canções memoráveis.

Além de sua brilhante performance, Manieri recebeu artistas renomados que enriqueceram ainda mais essa produção singular. Entre os convidados, destacam-se a talentosa Paula Fernandes, o carismático Seu Jorge, o romântico Belo, o icônico Chico Castillo by Gipsy Kings, o Jota Quest cheio de energia e o fenômeno do pagode, Raça Negra. Cada participação especial trouxe uma nova camada de magia para as canções, envolvendo o público em uma atmosfera de pura emoção.