Maurício Manieri encanta presentes ao segundo dia da Feira do Natal Solidário em Santo André

O estacionamento do Paço Municipal de Santo André recebeu pelo segundo dia consecutivo grande público para prestigiar a edição 2024 da Feira do Natal Solidário. O evento, que reúne clima natalino, com música, gastronomia e diversão, foi marcado neste sábado (30) pelo show do cantor Maurício Manieri e seus grandes sucessos, que agitaram os presentes.

O cantor, que é morador de Santo André, levou a plateia para uma viagem no tempo com músicas como “Bem Querer”, “Se Quer Saber” e “Minha Menina”, além de covers de outros artistas, arrancando aplausos do animado público andreense.

Além da principal atração da noite, a Feira do Natal Solidário contou com outras apresentações ao longo do dia como DJ Marcos Freitas (Energia na Véia – 97 FM), Fabrício Ramos, Banda Ouro Preto (Capital Inicial Cover) e Flash Groove com Rafael Zelé.

“Sexta-feira com Frejat já foi incrível, neste sábado com o Maurício foi melhor ainda e neste domingo a gente vai fechar com chave de ouro não tenho dúvida. E o mês inteiro. No fim de semana que vem a partir do dia 6, sexta-feira, com a chegada do Papai Noel e a abertura do Paço Encantado. Então a Feira do Natal abre o Natal Solidário de Santo André e até dia 22 de dezembro tem muita coisa legal pra acontecer. Mas a Feira está espetacular para as entidades, que estão satisfeitas e a gente ajudando quem mais precisa”, destacou o prefeito Paulo Serra.

As tendas gastronômicas de 50 entidades assistenciais se mantêm como ponto alto do evento – vale destacar que a renda do que é comercializado é revertida para suas causas e custeio.

Neste domingo (1º), a festa começa a receber o público a partir do meio-dia (veja a lista completa de atrações musicais abaixo).

Aprovado – Nilza Souza trouxe as netas para acompanhá-la no evento e curtir o show do seu artista preferido. “Quando soube que o Maurício Manieri viria a Santo André avisei a família toda que não perderia essa oportunidade. Sou muito fã dos clássicos que ele vem cantando”, comemorou.

A neta Jéssica, 24 anos, elogiou a estrutura da festa solidária. “Tudo de bom. A gente fica até em dúvida do que escolher pra comer, sem contar nas atrações para todas as idades”.

A estrutura do Natal Solidário conta ainda com espaço pet, distribuição de pipoca e algodão doce, personagens natalinos, brincadeiras e diversão para toda a família.

A mestranda Beatriz Faria, 25, e o mestrando Danilo Schimidt, 25, também enalteceram a organização e a variedade gastronômica e musical da Feira. “Não é a primeira vez que venho numa feira aqui em Santo André. Gosto bastante. É muito legal a Prefeitura promover isso”, disse ela. “Eu sou de Guarapuava, no Paraná, e estou achando bem legal, nunca tinha vindo a uma feira aqui, então estou gostando”, complementou ele.

Solidariedade – A entrada no evento pode ser trocada por alimentos não-perecíveis, os quais serão destinados ao Banco de Alimentos do município, ligado ao Fundo Social de Solidariedade, e que atende aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade, por meio de 127 entidades assistenciais parceiras.

Agenda – A Feira do Natal Solidário integra a programação do Natal Solidário 2024, com apresentação de Patriani, patrocínio de AM Fernandes Incorporadora e Coop, copatrocínio de Nagumo e Ossel Assistência, realização da Youp e apoio do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de Santo André.

A agenda completa deste mês natalino em território andreense está disponível no site www.santoandrenatalsolidario.com.br.

Programação da Feira do Natal Solidário:

1º/12 | Domingo

12h – DJ Scott

14h – Maloka Chic

17h – Quintal do Testa (com participações de Breno, Pinha, Almirzinho e Marquinhos Sensação)

20h30 – Jeito Moleque