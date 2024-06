Maurício Manieri encanta fãs em shows especiais de Dia dos Namorados

Maurício Manieri celebrou a semana dos Namorados de forma inesquecível em três shows sold out, que encantaram e emocionaram ao público, com uma nova versão do consagrado espetáculo “Classics”.

No dia 8 de junho, o artista se apresentou, pela primeira vez, em Tubarão (SC). A estreia aconteceu no Hangar 737 e foi ovacionado pelo público, durante aproximadamente 2 horas de espetáculo.

No dia 11 de junho, o cantor retornou ao palco da Vibra São Paulo e protagonizou uma noite memorável em que foi aplaudido de pé, reunindo mais de 4 mil pessoas.

Já no dia seguinte (12/06), ele se apresentou, na Ribalta Eventos, no Rio de Janeiro, onde o público prestigiou uma jornada emocionante. No repertório, clássicos da música romântica das décadas de 70, 80 e 90, além de hits como “Bem Querer”, “Se Quer Saber”, “Love Is In The Air”, “Classic”, entre outros.

Com uma atmosfera apaixonante e nostálgica, ele transportou o público para uma viagem repleta de emoções, resgatando memórias afetivas e celebrando o amor de forma única.

Os shows especiais de Dia dos Namorados foram marcados pela empolgação e interação do público, que cantou e dançou ao som de sucessos atemporais, criando momentos mágicos e eternizando histórias de amor. Maurício Manieri, com sua voz única e carisma cativante, conquistou corações e reafirmou seu lugar como um dos grandes ícones da música brasileira.