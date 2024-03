Mauricio Manieri em nova turnê pelo país

Maurício Manieri está de volta aos palcos com a turnê que vem emocionando o Brasil. O artista acaba de confirmar as primeiras datas deste ano, trazendo muitas novidades e romantismo às principais cidades do país.

O cantor traz a nova versão do inesquecível espetáculo “Classics”, conhecido por sua atmosfera apaixonante e nostálgica, e promete transportar o público para uma viagem através das décadas de 70, 80 e 90 com os maiores hits da música romântica. Será uma celebração épica dos grandes sucessos, que emocionam até os dias de hoje.

Comemorando 25 anos de uma carreira sólida e talento indiscutível, Maurício Manieri é um artista que merece todo o reconhecimento e admiração do público. Seu legado na música romântica brasileira é inestimável e seu trabalho continua a inspirar gerações de músicos e fãs em todo o país.

Considerado um verdadeiro showman, a sua voz marcante, grave e rouca, continuam a encantar o público, além de embalar milhares de romances com composições que trazem mensagens especiais de amor e afeto.

Todas as informações sobre datas, locais e venda de ingressos também estão disponíveis na página oficial mauriciomanierioficial.com.br e em todas as redes sociais de Maurício Manieri (Instagram / Twitter / Facebook). Confira todas as datas divulgadas até o momento:

15/03 – Cuiabá/MT – Musiva

09/05 – Fortaleza/CE – Teatro Riomar Fortaleza (Especial Dia das Mães)

10/05 – Natal/RN – Teatro Riachuelo Natal (Especial Dia das Mães)

11/05 – Recife/PE – Teatro Riomar Recife (Especial Dia das Mães)

17/05 – Ribeirão Preto/SP – Theatro Pedro II

18/05 – São José do Rio Preto/SP – Clube Monte Líbano

19/05 – Bauru/SP – Guilhermão

08/06 – Tubarão/SC – Hangar 737 (Especial Dia dos Namorados)

11/06 – São Paulo/SP – Vibra São Paulo (Especial Dia dos Namorados)

12/06 – Rio de Janeiro/RJ – Ribalta (Especial Dia dos Namorados)

14/06 – Porto Alegre/RS – Teatro do Bourbon Country (Especial Dia dos Namorados)

Com habilidade para transitar entre diversos estilos musicais, o cantor promete colocar todo mundo para dançar e se divertir em aproximadamente 2h de apresentação. O setlist é composto pelos seus maiores sucessos e compilando outros hits, como “Minha Menina”, “Bem Querer”, “Se Quer Saber”, além de clássicos do universo pop romântico nacional e internacional como “Cheia de Charme”, “Eu Juro”, “All Night Long”, “Can´t Help Falling Love”, “Love Is In The Air” e “Classic”, entre outros.

O espetáculo é um verdadeiro deleite para os amantes da música, que podem apreciar a sensibilidade e o talento de Maurício Manieri em cada apresentação.

“Classics me emociona e revela o melhor de mim no palco. As músicas desse repertório marcaram épocas, gerações, vidas… Esse show traz tudo isso à tona. É uma apresentação muito especial, há uma interatividade muito divertida com o público. A gente canta, dança e se envolve em um super espetáculo, que celebra o melhor dos anos 70, 80 e 90. Estou muito feliz pela nova temporada dessa turnê incrível. Tenho certeza que vamos nos divertir bastante, meus amores”, declarou Maurício Manieri.

Os fãs que estão animados para esta nova performance, podem acessar o canal oficial de Manieri no YouTube e conferir as novidades musicais, lançamentos e transmissões ao vivo.

Em junho de 2023, o cantor realizou uma gravação para a posteridade e com elenco de estrelas na cidade de São Paulo. Com a presença de ícones da música nacional e internacional, a gravação do DVD “Romantic Classics” contou com dois dias de gravação e um repertório repleto de canções memoráveis.

Além de sua brilhante performance, Manieri recebeu artistas renomados que enriqueceram ainda mais essa produção singular. Entre os convidados, destacam-se a talentosa Paula Fernandes, o carismático Seu Jorge, o romântico Belo, o icônico Chico Castillo by Gipsy Kings, o Jota Quest cheio de energia e o fenômeno do pagode, Raça Negra. Cada participação especial trouxe uma nova camada de magia para as canções, envolvendo o público em uma atmosfera de pura emoção.