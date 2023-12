Maurício Manieri e Jon Secada iniciam esta semana a nova turnê “Romantic Classics”

Maurício Manieri embarca em turnê especial de lançamento do seu novo DVD “Romantic Classics”, que acontecerá a partir de 7 de dezembro deste ano. A importante série de apresentações pelo Brasil vai trazer ao palco, o artista internacional Jon Secada.

Em comemoração aos seus 25 anos de carreira, Maurício Manieri se propõe a levar o público a uma jornada emocional por meio de suas canções icônicas e sucessos atemporais. A turnê “Romantic Classics” não apenas captura a essência dos anos 70, 80 e 90, mas também se destaca por uma produção impecável, que eleva cada apresentação a um patamar superior.

O setlist será composto por hits como “Minha Menina”, “Bem Querer” e “Se Quer Saber”, além de clássicos do universo pop romântico nacional e internacional como “Easy”, “Rock and Roll Lullaby”, I “Wanna Know What Love Is”, “Lad In Red”, “Little Respect”, “Love Is In The Air” e muito mais.

O renomado cantor Jon Secada vai presentear o público com suas canções inesquecíveis e baladas românticas, como “Just Another Day” e “Angel”, além de muitas surpresas.

“A música tem o poder de unir pessoas de diferentes culturas e países, e essa turnê é uma prova viva disso. Estamos preparando um espetáculo emocionante, repleto de clássicos, que embalaram histórias de amor ao redor do mundo. Quero compartilhar momentos especiais com cada fã, cantando nossas canções favoritas e criando memórias inesquecíveis juntos. Será uma noite mágica, meus amores”, declarou Maurício Manieri.

A turnê “Romantic Classics” tem a assinatura da Opus Entretenimento, empresa reconhecida pela gestão artística de importantes nomes da música e do entretenimento brasileiro, e responsável pela produção de grandes espetáculos pelo país.

Todas as informações sobre datas, locais e venda de ingressos estarão disponíveis na página mauriciomanierioficial.com.br e em suas redes sociais oficiais (Instagram/Twitter/Facebook).

07/12 – Porto Alegre/RS – Auditório Araújo Vianna – Part. Jon Secada

08/12 – Curitiba/PR – Teatro Positivo – Part. Jon Secada

09/12 – Rio de Janeiro/RJ – Qualistage – Part. Jon Secada

10/12 – Navio Daniel – Part. Jon Secada

21/12 – Brasília/DF – Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Part. Jon Secada

22/12 – São Paulo/SP – Espaço Unimed – Part. Jon Secada

O DVD “Romantic Classics” contou com dois dias de gravação em junho deste ano, um repertório repleto de canções memoráveis e elenco de estrelas na cidade de São Paulo.

Além de sua brilhante performance, Manieri recebeu artistas renomados que enriqueceram ainda mais essa produção singular. Entre os convidados, destacam-se a talentosa Paula Fernandes, o carismático Seu Jorge, o romântico Belo, o icônico Chico Castillo by Gipsy Kings, o Jota Quest cheio de energia e o fenômeno do pagode, Raça Negra. Cada participação especial trouxe uma nova camada de magia para as canções, envolvendo o público em uma atmosfera de pura emoção.

Realização: Opus Entretenimento

Patrocínio: Betnacional

Experiência VIP no Setor “Cheia de Charme”

Para os fãs que buscam uma experiência única, o Setor “Cheia de Charme” oferece benefícios exclusivos. Quem adquirir os ingressos neste setor, além de garantir um lugar privilegiado, terá a oportunidade de tirar uma foto com os artistas em área exclusiva e reservada, após o show, e ainda receberá uma credencial personalizada e pôster autografado.