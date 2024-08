Maurício Manieri e filho cantam juntos no Programa Silvio Santos

O Programa Silvio Santos deste domingo (11/08) celebra o Dia dos Pais de uma forma inesquecível com a presença especial de Maurício Manieri e seu filho Marco Manieri.

O dominical, que atualmente está no comando de Patrícia Abravanel, pai e filho vão participar do famoso “Jogo das 3 Pistas”, mostrando que o talento e a diversão correm no sangue da família Manieri. A interação entre os dois promete momentos de leveza e humor que farão o programa ainda mais especial.

Além do jogo, Maurício e Marco também cantam juntos no palco, apresentando uma performance ao vivo, que promete tocar o coração dos espectadores. A participação é uma celebração do laço inabalável entre pai e filho, e uma maneira perfeita de marcar esta data tão significativa.

Atualmente, o artista está em turnê pelo país com o elogiado espetáculo “Classics”, comemorando 25 anos de uma carreira sólida e um talento indiscutível. Considerado um verdadeiro showman, Maurício Manieri transita entre diversos estilos musicais, cantando seus maiores sucessos e compilando outros hits, como “Minha Menina”, “Bem Querer”, “Se Quer Saber”, além de clássicos do universo pop romântico nacional e internacional como “Cheia de Charme”, “Eu Juro”, “All Night Long”, “Can´t Help Falling Love”, “Love Is In The Air” e “Classic”.

Todas as informações sobre datas, locais e venda de ingressos estão disponíveis na página oficial mauriciomanierioficial.com.br e em todas as redes sociais de Maurício Manieri (Instagram / Twitter / Facebook).

O “Programa Silvio Santos” vai ao ar logo após o programa “Roda a Roda”, agora a partir das 19h (horário de Brasília), no SBT.