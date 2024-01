Maurício Fernandes solicita cobertura em ponto de ônibus no bairro Boa Vista

O vereador Maurício Fernandes (PL) protocolou indicação junto à Prefeitura de São Caetano do Sul solicitando melhorias para o conforto dos usuários do transporte coletivo. O parlamentar encaminhou solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) para que seja realizada a instalação de cobertura no ponto de ônibus da Avenida Teresa Campanella, 567, bairro Boa Vista.

O parlamentar justifica na indicação a importância da instalação do abrigo. “Neste local está instalado o ponto final para várias linhas de ônibus do município, além de comércios e empresas. Os benefícios de um ponto de ônibus com cobertura são inúmeros, além de proporcionar abrigo contra sol, chuva e vento, contribuirá para o conforto dos passageiros.”

Na parte de saneamento ambiental, o vereador encaminhou solicitação para instalação de placa de proibição de descarte de lixo, na rua Saldanha da Gama, altura dos números 141 a 147, bairro Nova Gerty. “Os moradores relataram preocupação em relação ao frequente descarte irregular, comprometendo a saúde pública e o meio ambiente da localidade. Contamos com o bom trabalho da administração municipal para o bem-estar da população”, complementa Maurício Fernandes.