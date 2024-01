Maurício Fernandes protocola indicações nas áreas de mobilidade e iluminação

O vereador Maurício Fernandes (PL) protocolou indicações junto à Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e ao setor de iluminação pública do município.

Na solicitação encaminhada à Semob, o vereador pediu estudos para instalação de lombofaixa na Rua Domingos Graciute Neto, 51, no bairro Santa Maria. “A implementação da lombofaixa se faz necessária devido ao grande fluxo de veículos. No local há duas escolas, e a implantação da sinalização incrementará a segurança viária, em especial para os estudantes que percorrem diariamente esse trajeto”, disse Maurício Fernandes.

No mesmo bairro, o vereador solicitou à Semob melhorias na sinalização de trânsito na alameda Araguaia e rua Madeira, na altura do número 521. “Neste local ocorrem frequentes acidentes envolvendo carros, motos e pedestres. O principal motivo é a velocidade excessiva dos veículos e a falta de respeito à sinalização. O objetivo do estudo é identificar as causas dos acidentes e propor soluções, sendo fundamental para garantir a segurança de todos os usuários da via.”

O parlamentar encaminhou ainda pedido solicitando estudos visando a melhoria da iluminação na Praça Di Thiene, na avenida Goiás. “A solicitação tem como objetivo abordar as preocupações dos moradores devido à pouca iluminação no período noturno, reduzindo a frequência do espaço. Contamos com o trabalho da administração municipal para o bem-estar do cidadão”, destacou.