Mauricio de Sousa Produções abre para visitação de público nas férias

A Mauricio de Sousa Produções (MSP), em São Paulo, está de portas abertas para proporcionar uma experiência inesquecível. Durante as férias de janeiro, os visitantes terão a oportunidade de mergulharem no fascinante processo de criação dos quadrinhos, animações, livros e outros produtos que conquistam o público há mais de seis décadas.

A jornada começa na recepção, momento em que os visitantes são recebidos por uma entrada exclusiva e conduzidos ao auditório. O espaço foi especialmente pensado para acolher o grupo, onde todos recebem fones de ouvido para a visita guiada e assistem a um vídeo de boas-vindas que apresenta o universo da MSP.

Em seguida, é hora de conhecer o estúdio neste ambiente, os visitantes descobrem como as ideias surgem e ganham forma, acompanhando de perto o trabalho dos artistas e roteiristas que dão vida à Turma da Mônica, Chico Bento e outros personagens.

A jornada chega ao fim na charmosa Pracinha do Limoeiro, um espaço temático repleto de diversão, perfeito para registrar momentos especiais e tirar muitas fotos com os personagens. Além disso, a MSP tem uma loja exclusiva que oferece produtos oficiais e lembranças únicas para tornar a experiência ainda mais memorável.

“Ver os estúdios da Mauricio de Sousa Produções de portas abertas para receber os fãs é a realização de um sonho que carrego desde o início da nossa jornada. Sempre imaginei como seria incrível compartilhar com o público a magia que acontece por trás das histórias, mostrando cada detalhe do processo criativo que transforma ideias em personagens e histórias que encantam gerações. É uma oportunidade única de nos conectarmos ainda mais com quem ama o universo que construímos com tanto carinho”, diz Mauro Sousa, diretor executivo da Mauricio de Sousa Produções.

As visitas guiadas acontecem de quarta à sexta-feira, têm duração de duas horas e são realizadas em três horários diferentes, atendendo às mais variadas agendas. Os ingressos estão disponíveis e podem ser adquiridos no site oficial.

Serviço

Quando: até 24 de janeiro de 2025 (4ª a 6ª)

Onde: Rua Werner Von Siemens, 111 – Lapa de Baixo