Mauá traça diretrizes no combate a dengue em reunião de Comitê com secretarias municipais

“Queremos todos envolvidos no combate à proliferação do mosquito Aedes aegypt, que transmite dengue, zika e chikungunya. Esse combate será intenso e permanente porque precisamos cuidar da vida e proteger a nossa população”, determinou o prefeito Marcelo Oliveira durante a reunião de Combate a Dengue, na manhã desta quarta-feira (07/02), no Paço Municipal. O Comitê reúne representantes das secretarias municipais de Governo, Saúde, Meio Ambiente, Serviços Urbanos, Defesa Civil, Habitação, Segurança Pública, Habitação, Planejamento Urbano e Educação.

Célia Bortoletto, secretária de Saúde de Mauá, aponta que as questões climáticas contribuem para essa curva ascendente de casos. “O fenômeno El Niño está entre os responsáveis pelo aumento antecipado dos casos de dengue, devido ao acúmulo de água, após as chuvas”, explicou. “Por isso, entre as ações que vamos conduzir, estão o fortalecimento da Sala de Situação, com atividade permanente no monitoramento das ações desenvolvidas na cidade contra a reprodução do mosquito. Também estão previstas as vistorias constantes em empresas com depósitos de pneus e outros produtos que possam acumular água” acrescentou. No caso, representantes das empresas são chamados para comparecerem na Secretaria de Saúde. Ali são informados sobre as formas de combate e as medidas cujos custos são de responsabilidade dos empresários, como desinsetização e nebulização. O Comitê deverá fazer encontros regulares para acompanhar o resultado da união de esforços.

Segundo dados da Vigilância Epidemiológica, Mauá registrou, em janeiro de 2023, cinco casos de dengue. Em janeiro de 2024, este número foi de 29 casos confirmados. No ano de 2023 houve 78 casos. No sábado (03/02), 32 agentes de endemias vistoriaram 2.296 imóveis na região dos jardins Kennedy, Feital e Itapark, fechando o bloqueio no raio de 200 metros dos locais em que foram confirmados casos de dengue.

Outra atividade prevista é definir um funcionário, em cada equipamento público da Prefeitura, que seja o responsável por eliminar potenciais criadouros, diariamente.

A Secretaria de Educação vai aproveitar o retorno dos estudantes da rede municipal às aulas e o planejamento desenvolvidos com diretores, professores e equipes para divulgar e pautar o tema nas atividades pedagógicas. Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente vão fortalecer o debate nas ações de Educação Ambiental e na abordagem dos visitantes dos parques da cidade. Outra abordagem será com os catadores e recicladores de resíduos, que terá participação de agentes comunitários de endemias. Já a Secretaria de Serviços Urbanos estará empenhada em organizar, recolher e dar a destinação correta para inservíveis que podem facilitar a procriação do Aedes, principalmente em áreas livres, onde a população deposita lixo irregularmente.

O secretário de Defesa Civil, Sergio Moraes, exemplificou uma ação, num trecho avançado do Jardim Zaíra, em que foi identificado um tanque construído para criação de peixes, mas com a morte destes estava apenas acumulando água parada. “O dono da casa prontamente atendeu a recomendação da nossa equipe, esvaziou o tanque e inativou”, afirmou Moraes.