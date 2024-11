Mauá terá sua 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente com foco na Emergência Climática

No dia 30 de novembro de 2024, Mauá promoverá a 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente (CMMA), com o tema “Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica”. O evento acontecerá na Escola Estadual Professora Therezinha Sartori, das 8h às 17h, e visa a fomentar a participação social para definir propostas voltadas à emergência climática e subsidiar a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima.



O evento será promovido pela Prefeitura, por meio da secretaria de Meio Ambiente e a entrada gratuita. As inscrições podem ser feitas até o dia 29/11, no link.



A 1ª CMMA busca incentivar a participação ativa dos cidadãos, proporcionando um espaço de escuta e formulação de propostas que atendam às necessidades locais e fortaleçam a rede de ações ambientais no município e na região. Durante o evento, os participantes poderão contribuir com ideias e soluções que visem construir uma Mauá mais resiliente, verde e sustentável.



A conferência reunirá especialistas, gestores públicos, organizações da sociedade civil e moradores para debater e formular ações locais e nacionais de combate às mudanças climáticas. Estruturado em cinco eixos principais, o encontro abordará temas como mitigação, adaptação e preparação para desastres, transformação ecológica, justiça climática e governança e educação ambiental