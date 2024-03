Mauá terá dois representantes na Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

A experiência de Mauá será levada por dois representantes para a V Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em julho, em Brasília, com o tema “Cenário atual e futuro na implementação dos direitos da pessoa com deficiência – construindo um Brasil mais inclusivo”. Há sete anos a realização do evento vinha sendo suspensa.

A etapa estadual, realizada de 11 a 13 de março, teve quatro representantes da cidade: Patrícia Bernardo de Souza, Rogério Berelli Saito e, os delegados eleitos para a Conferência Nacional, Letícia Perez Pardo Dias, representando o poder público, e Thiago Almeida, representando a sociedade civil, para defender as propostas definidas para o estado de São Paulo.

Os quatro delegados participaram da Conferência Municipal em novembro de 2023, convocada pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e coordenada pela Secretaria de Assistência Social. Na ocasião, foram debatidas e aprovadas as propostas para as etapas seguintes. Os debates abordaram: Estratégias para manter e aprimorar o controle social assegurando a participação das pessoas com deficiência; Garantia do acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas e avaliação biopsicossocial unificada; Financiamento da promoção de direitos da pessoa com Deficiência; Cidadania e Acessibilidade; Desafios para a comunicação universal entre outros.