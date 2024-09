Mauá tem 48 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos

Nesta semana, a Prefeitura de Mauá tem inscrições abertas para três cursos de qualificação profissional gratuitos, promovidos pela Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo (STRE). Ao todo são 48 vagas para aulas de: Ajuste e reforma de roupas, Fabricação de pizzas e salgados assados e Fabricação de pães e salgados fitness (os três em parceria com o Sebrae).

Outras informações sobre os requisitos e os locais das aulas, por exemplo, podem ser consultados no link: https://sistemas.maua.sp.gov.br/qualificamaua/.

As matrículas devem ser feitas presencialmente no Sine-Casa do Trabalhador. Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável maior de idade.

O atendimento ao público é das 8h às 12h e das 13h às 16h. O endereço é rua Jundiaí, n° 63, Bairro da Matriz. Para mais informações, munícipes podem telefonar para o número (11) 4512-7779, ramal 1836.

Os interessados devem levar os seguintes documentos (originais e cópias): RG, CPF e comprovantes de endereço e de escolaridade.