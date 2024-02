Mauá tem 156 vagas de trabalho em 36 profissões pelo Centro Público de Trabalho e Renda

O Centro Público de Trabalho e Renda (CPTR) de Mauá traz 156 oportunidades de trabalho para a próxima semana, até que sejam preenchidas. As vagas são para eletricista de manutenção eletroeletrônica, chefe de cozinha, operador de empilhadeira elétrica, retrátil e a gás, pintor de obras, pedreiro, mestre de obras, preparador de torno automático, técnico de indústria química, soldador (MIG e TIG), atendente de lanchonete, entre outras.

A exigência ou não de escolaridade, ensino fundamental completo ou incompleto, ensino médio, completo ou incompleto, e ensino técnico varia conforme a profissão almejada. A experiência também é exigida em algumas das vagas.

O Centro Público de Trabalho e Renda de Mauá é uma iniciativa do Ministério do Trabalho em parceria com a Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo. O Painel de Vagas do CPTR integra o programa Emprega Mauá. Ele é atualizado semanalmente e divulgado nos canais oficiais da Prefeitura de Mauá. O atendimento presencial na unidade é realizado na rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O profissional deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos (quem ainda tiver na versão impressa).

PMM

PMM