Mauá tem 136 vagas para cursos de qualificação profissional gratuitos

O Qualifica Mauá, programa da Prefeitura, está com 136 vagas abertas em nove cursos profissionalizantes gratuitos. As oportunidades são possíveis graças a parcerias com Senai, Sebrae e Centro Paula Souza, além de cursos oferecidos diretamente pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo. A lista de cursos é atualizada regularmente.

Os cursos disponíveis no momento são:

Dashboards com Google Looker Studio

Técnicas de Design de Sobrancelhas

Maquiagem para Beleza Negra

Balconista de Farmácia

Porteiro e Controlador de Acesso

Prepare e Venda Bolos e Tortas

Prepare e Venda Docinhos Clássicos para Festas

Tranças para iniciantes (duas turmas)

Informações de matrículas

Matrículas: Devem ser feitas presencialmente na Casa do Trabalhador. Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável maior de idade.

Atendimento: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 16h.

Endereço: Rua Jundiaí, nº 63, Bairro da Matriz.

Informações: (11) 4512-7779, ramal 1836.

Documentos necessários (originais e cópias): RG, CPF, comprovante de endereço e de escolaridade.