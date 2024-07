Mauá seguirá com a vacinação contra a Influenza

Embora o Governo do Estado de São Paulo mantenha a previsão de encerramento da campanha de vacinação contra a Influenza, para o próximo domingo (14/07), a Prefeitura de Mauá seguirá com a aplicação no município. A imunização ocorrerá enquanto houver vacina no estoque. Desde o início da campanha, em 22 de março, foram aplicadas 88.992 vacinas. No decorrer desse período, nove ações foram realizadas pela secretaria de Saúde com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e alcançar o maior número de pessoas.

Lembrando que pode receber o imunizante, quem tem a partir de seis meses de idade. As 23 Unidades Básicas de Saúde vacinam de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. A UBS Primavera aplica as vacinas até às 18h30. Já as unidades Magini, São João, Zaíra 2 e Flórida vacinam até às 20h.

Independentemente da ampliação do público de abrangência da vacinação, todos os esforços deverão ser continuados para vacinar os grupos prioritários que são mais vulneráveis a desenvolver complicações em decorrência da doença, entre eles destacam-se as gestantes, puérperas, adultos com 60 anos ou mais de idade, crianças menores de cinco anos de idade e indivíduos com comorbidades ou condições clínicas especiais, entre estes, cardiorrespiratórias, com obesidade mórbida, diabetes, imunossupressão, dentre outros.

A Influenza é uma infecção causada pelos vírus A, B, C ou D, que afetam o sistema respiratório. A doença apresenta tendência de disseminação fácil, já que os vírus A e B podem causar epidemias sazonais a ponto de causar pandemias. Além disso, os casos podem variar de quadros leves a graves que podem levar à morte.

Entre seus sintomas estão a febre de duração de uns três dias, dor de cabeça, dores musculares e de garganta, tosse e cansaço. Daí vem a importância da vacinação, que é considerada pelos técnicos do setor como a melhor estratégia de prevenção contra a doença, porque promove a imunidade no período de maior circulação dos vírus e reduz o agravamento da doença.