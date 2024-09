Mauá sediará a 25ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD, neste domingo

No próximo domingo, 15 de setembro, Mauá será uma das cidades que receberão a 25ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD – 2024. O evento esportivo contará com a participação de ciclistas das categorias Elite, Sub 23, Open Master e Junior masculinos.

A largada ocorrerá às 8h em Paranapiacaba, e os competidores percorrerão um trajeto de 71 km, passando por todas as cidades que compõem o Grande ABC Paulista: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá e Diadema.

Durante a passagem dos atletas por Mauá, haverá interdições momentâneas nas avenidas Capitão João e João Ramalho, no sentido de Santo André. Por isso, os motoristas devem ficar atentos.

A 25ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD é organizada pela Federação Paulista de Ciclismo, sob a supervisão da Confederação Brasileira de Ciclismo.