Mauá se destaca na 8ª Edição do Prêmio “Casos de Sucesso” do Instituto Trata Brasil

Mauá é novamente referência no assunto saneamento básico. Nesta segunda-feira, a cidade foi homenageada pelo Instituto Trata Brasil na 8ª edição do Prêmio “Casos de Sucesso”. Essa é a terceira vez por essa importante organização da sociedade civil que busca a universalização do saneamento básico no país, premia o município por seus avanços notáveis nos serviços de coleta e tratamento de esgoto. O prefeito Marcelo Oliveira esteve presente na cerimônia realizada na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo.

Mauá se destacou na categoria “Melhores Evoluções no Tratamento de Esgoto”, que aponta os municípios que apresentaram a melhor evolução no indicador de tratamento de esgoto nos últimos 10 anos, conforme dados disponíveis no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) de 2013 a 2022, e que atenderam às metas de coleta (90% da população) e tratamento (80% da água consumida) de esgoto em 2022.

O prefeito Marcelo Oliveira ressaltou a importância e a ligação dos investimentos em saneamento, com a saúde pública. “Quando priorizamos a vida, conseguimos obter sucesso e avançamos na melhoria da qualidade de vida das pessoas. O investimento no saneamento é fundamental. É a terceira vez que recebemos este prêmio por conseguir avançar nesta questão tão fundamental para a população. Sabemos que a cada R$ 1 investido em saneamento, temos R$ 30 de retorno como benefícios ao povo. E é importante citar que este prêmio é referente aos anos de 2013 a 2022, e nossos números já melhoraram de lá para cá. Estamos com 95% de coleta de esgoto e 91% de tratamento. Em três anos de nosso mandato, 17 mil novas famílias passaram a ter acesso à coleta de esgoto. E estamos nos preparando para contemplar mais 5 mil até o próximo ano” afirmou..

“A cidade de Mauá cada vez mais tem avançado nesse setor. Esperamos que o Grande ABC, São Paulo e o Brasil também possam avançar”, acrescentou.Com os índices de 95% de coleta e 91% de tratamento, Mauá já ultrapassa a meta estabelecida no Novo Marco do Saneamento, que prevê que até 2033 todos os municípios brasileiros devem ter 90% da população atendida com serviços de coleta e tratamento de esgoto.

Com a evolução dos índices de saneamento, Mauá também conquistou importantes resultados na conservação de seus recursos naturais. Aproximadamente nove quilômetros do rio Tamanduateí passam por Mauá, e a sua nascente foi uma das principais beneficiadas com a retirada do esgoto anteriormente lançado. Os córregos Taboão e Itrapoã, que cortam diversos bairros, e o Córrego Bocaína, também já apresentam melhorias na qualidade das águas que correm por seus leitos.

Mauá foi premiada outras duas vezes pelo Instituto Trata Brasil. A primeira em novembro de 2022, quando a cidade foi reconhecida pelos progressos nos serviços de esgotamento sanitário na sexta edição do prêmio. O objetivo dessa premiação é prestigiar aqueles que apresentam evolução nos indicadores de saneamento e incentivar outras regiões a focarem seus esforços na universalização dos serviços básicos. Em agosto do ano passado, Mauá foi homenageada pela segunda vez na sétima edição do prêmio “Casos de Sucesso & ESG”, recebendo o troféu na categoria “Municípios do Ranking do Trata Brasil com Melhores Evoluções no Tratamento de Esgoto”.

Os investimentos R$ 260 milhões da BRK, concessionária do serviço na cidade, permitiram ainda, a construção de seis estações de bombeamento, a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e a extensão de mais de 615 quilômetros de redes de esgoto, além de obras para interligação dessas redes coletoras de todas as sub-bacias que margeiam os principais córregos do município.

Diariamente, mais de 55 milhões de litros de esgoto são tratados na Estação de Tratamento de Esgoto de Mauá. A estação opera em três tanques de tratamento, com capacidade para tratar uma vazão de 375 litros por segundo cada um, totalizando 1.125 litros por segundo. O volume de cada tanque é de quase 19 milhões de litros, equivalente a 24 piscinas olímpicas no total.