Mauá renova participação no Programa Mais Médicos e garante mais profissionais para a cidade

A Prefeitura de Mauá reafirmou seu compromisso com a saúde pública ao renovar sua participação no Programa Mais Médicos. A adesão foi realizada nesta quarta-feira (19/03), logo após a liberação do sistema pelo Ministério da Saúde para o cadastro de municípios interessados. Com a renovação, Mauá que já tem 41 profissionais, ganhará mais quatro vagas, ampliando o atendimento à população e fortalecendo a rede de atenção primária, ou seja, principalmente nas Unidades Básicas de Saúde.

Desde que assumiu em 2021, a gestão do prefeito Marcelo Oliveira conseguiu mais do que dobrar a participação de Mauá no Mais Médicos. Naquela época, eram 22 profissionais e agora passará a ser 45. “Agradeço muito ao Governo Federal e ao Presidente Lula, pois a chegada desses médicos e esse programa, para atender cada vez mais, com qualidade a nossa população”, celebrou o prefeito.

O Programa Mais Médicos tem como objetivo suprir a demanda por profissionais da saúde em diversas regiões do Brasil, promovendo assistência de qualidade e ampliando o acesso da população aos serviços médicos. Com a renovação da adesão, Mauá segue investindo na saúde e no bem-estar de seus moradores.