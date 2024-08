Mauá registra a abertura de mais de 1800 novas vagas de emprego em 2024

Os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) de Mauá, divulgados nesta quarta-feira (28/08) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, apontam um crescimento consistente no mercado de trabalho formal do município. Entre janeiro de 2021 e julho de 2024, Mauá registrou um saldo positivo de 13.133 novas vagas de emprego, demonstrando uma recuperação significativa após o impacto econômico da pandemia.

Somente em 2024, foram criadas 1.868 vagas formais, sendo 419 delas apenas no mês de julho, reforçando um cenário de retomada econômica na cidade. O desempenho do mês de julho mostra-se relevante, considerando o contexto de incertezas econômicas globais.

Comparando os dados ao longo dos anos, observa-se um crescimento expressivo no número de pessoas empregadas formalmente em Mauá. Em 2020, o município contabilizava 59.470 trabalhadores com carteira assinada. Já em 2024, esse número aumentou para 72.613, indicando uma melhora substancial no mercado de trabalho local.

Esses números refletem os esforços contínuos para incentivar o crescimento econômico e ampliar as oportunidades de emprego formal em Mauá, que se posiciona como um dos polos importantes na geração de empregos na região.