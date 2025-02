Mauá reforça segurança com entrega de braçais a GCMs da ROTAM

Hoje foi um dia especial para a segurança de Mauá. Em uma cerimônia marcada por reconhecimento e valorização profissional, foram entregues os braçais aos policiais da Rondas Ostensivas Táticas com Apoio de Motocicletas (ROTAM). O símbolo representa a conquista dos agentes após um rigoroso processo de seleção e treinamento, destacando o compromisso e dedicação desses profissionais na proteção da população.

A solenidade contou com a presença do prefeito Marcelo Oliveira, do Secretário Municipal de Segurança Pública, Matheus Ferreira e do comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), José Cezar Ferrari. Durante a entrega dos braçais, foi reforçado o compromisso da gestão municipal em continuar investindo na segurança pública.

“O trabalho integrado entre as forças de segurança é fundamental para alcançarmos melhores resultados”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira. “A operação é essencial para a cidade, especialmente devido ao grande fluxo de pessoas nos eixos comerciais. Nosso compromisso é continuar investindo na segurança pública para garantir a proteção da população.”

O prefeito ainda elencou os investimentos feitos em seu primeiro mandato na área da segurança, como a contratação de 96 novos GCMs, criação da Muralha de Segurança Inteligente, a nova sede da corporação, assim com as reformas das bases do Jardim Zaíra, Parque São Vicente e Vila Vitória. Marcelo Oliveira garantiu que a partir de março deve anunciar novas ações e programas para a segurança, em prol da população de Mauá.

O Comandante Ferrari destacou a importância do evento e o compromisso da GCM no cuidado com os mauaenses. “O evento marca a capacitação de nossos profissionais, reforçando o compromisso da GCM com a segurança da população de Mauá. Estamos sempre à disposição, prontos para servir com ainda mais preparo e eficiência. Agradeço ao prefeito e ao secretário pela confiança.”

“O compromisso da nossa equipe, muito coesa, é oferecer um serviço de qualidade, mostrando a união e dedicação de toda a corporação”, salientou o secretário Matheus Ferreira.