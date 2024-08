Mauá reforça atenção para as baixas temperaturas nos próximos dias

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (08/08), um alerta para o declínio da temperatura em boa parte de São Paulo, inclusive para a Região Metropolitana do Estado. A previsão é que os efeitos da frente fria possam se estender até a próxima quarta-feira (14/08). As mínimas poderão ficar abaixo dos 10 ºC.

Por isso, a Prefeitura de Mauá reforça que, desde 25 de maio, foi redobrada a atenção para o atendimento da população em situação de rua por conta do frio intenso. E, em 1º de junho, foi lançada oficialmente a Operação Inverno 2024. O trabalho é coordenado pela secretaria de Assistência Social e conta com o apoio do Fundo Social de Solidariedade, da Secretaria de Saúde, da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal. O objetivo é oferecer um atendimento às pessoas em situação de rua, nas noites mais frias do ano. Além disso, os abrigos municipais ampliam a oferta de vagas no período noturno de 40 para 70.

Desde o início das atividades dessa temporada, foram realizados 1833 acolhimentos. Em média, um pouco mais de 26 por noite. Foram promovidas ainda 973 de abordagens sociais e 497 cobertores distribuídos.

Nas ruas, as equipes fazem a busca ativa, sempre que os termômetros marcarem menos de 15ºC, e tentam sensibilizar as pessoas para que se protejam do frio e procurem pelos serviços de acolhimento noturno do município. Quem aceita é levado ao Albergue Municipal ou ao Centro Pop. Além do pernoite, todos os atendidos têm acesso a itens de higiene pessoal e alimentação. Quem não aceita o acolhimento, também é atendido e recebe alimentação e cobertor.

Durante a vigência da Operação Inverno 2024, quem quiser acionar o serviço social pode realizar, 24 horas por dia, pelos telefones 199 (Defesa Civil) ou 153 (GCM) ou das 8h às 17h, no número 4547-1061 com a equipe do Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua). O endereço é Avenida Washington Luiz, 625, Jardim Cerqueira Leite.