Mauá reforça a campanha de vacinação contra a Poliomielite

Mauá aderiu nesta segunda-feira, à Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, que vai acontecer até o dia 14 de junho. A expectativa da campanha é reduzir o número de crianças não vacinadas e o risco de reintrodução do poliovírus no Brasil, além de reforçar medidas para a erradicação da doença. As 23 Unidades Básicas de Saúde (UBS) aplicam os imunizantes de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A meta do Ministério da Saúde, em todo o Brasil, é vacinar, no mínimo, 95%, do público-alvo, que abrange cerca de 13 milhões de crianças menores de cinco anos. É importante que os responsáveis tenham em mãos a caderneta de vacinação da criança.

A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença viral que pode causar paralisia permanente e, em casos graves, pode ser fatal. A vacinação é a medida mais eficaz para prevenir a poliomielite e manter a saúde das crianças.